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25 апреля 2018
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Универсальный и доступный стул братьев Буруллек

Новый стул от братьев Буруллек практичный, универсальный и главное — доступный

Братья-французы Ронан и Эрван Буруллек (Ronan and Erwan Bouroullec) бросают вызов повсеместному засилью однотипных пластиковых стульев. Дизайнеры разработали минималистичную серию Élémentaire для датской марки Hay.

Стул для любого интерьера от братьев Буруллек (фото 2)

Главным достоинством простых стульев стала универсальность — это практически белая футболка или синие джинсы для вашего интерьера. «Люди могут позволить себе нанять дорого тренера, но все еще не готовы покупать дорогую мебель», — рассказывают Ронан и Эрван. Еще одно преимущество заключается в доступности объекта — он будет стоить около 80 евро. 

Стул для любого интерьера от братьев Буруллек (фото 3.1)
Стул для любого интерьера от братьев Буруллек (фото 3.2)

«Во многих красивых городах, например, Европы, вы видите улицу с террасой, которую портят ужасные розовые или салатовые пластиковые стулья», — комментируют дизайнеры. Братья Буруллек создавали простой стул для повседневного пользования, но при этом максимально эстетичный. Таким он и получился.

Стул для любого интерьера от братьев Буруллек (фото 4.1)
Стул для любого интерьера от братьев Буруллек (фото 4.2)
Материалы по темам
Ронан и Эрван БуруллекобстановкаHay
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