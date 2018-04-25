Универсальный и доступный стул братьев Буруллек

Главным достоинством простых стульев стала универсальность — это практически белая футболка или синие джинсы для вашего интерьера. «Люди могут позволить себе нанять дорого тренера, но все еще не готовы покупать дорогую мебель», — рассказывают Ронан и Эрван. Еще одно преимущество заключается в доступности объекта — он будет стоить около 80 евро.