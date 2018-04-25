Универсальный и доступный стул братьев Буруллек

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Новый стул от братьев Буруллек практичный, универсальный и главное — доступный
Братья-французы Ронан и Эрван Буруллек (Ronan and Erwan Bouroullec) бросают вызов повсеместному засилью однотипных пластиковых стульев. Дизайнеры разработали минималистичную серию Élémentaire для датской марки Hay.
Главным достоинством простых стульев стала универсальность — это практически белая футболка или синие джинсы для вашего интерьера. «Люди могут позволить себе нанять дорого тренера, но все еще не готовы покупать дорогую мебель», — рассказывают Ронан и Эрван. Еще одно преимущество заключается в доступности объекта — он будет стоить около 80 евро.
«Во многих красивых городах, например, Европы, вы видите улицу с террасой, которую портят ужасные розовые или салатовые пластиковые стулья», — комментируют дизайнеры. Братья Буруллек создавали простой стул для повседневного пользования, но при этом максимально эстетичный. Таким он и получился.