Supreme: новая коллекция обоев Яны Светловой

«Я верю, что обои создают особенную атмосферу в интерьере, они способны превратить голые стены в дом мечты и подарить пространству эмоции», — считает российский дизайнер Яна Светлова . Ее новая линия натуральных настенных покрытий Suрreme тому наглядное подтверждение. Яна черпает идеи в природе и натуральных материалах, которых в этой коллекции собрано немало: сизаль, абака, лен, хлопок, шелк, бамбук, пробка, сюда и даже деревянный шпон — все это превращает стены в настоящее поле для творческих экспериментов.

В коллекции представлены как базовые покрытия, так и яркие решения. Для ценителей сдержанной роскоши и неброской гаммы здесь есть натуральные покрытия на основе трав, добытых в Гватемале, Мексике, Африке и Малайзии, и текстильные обои из дикого шелка, хлопка и льна. Для общественных интерьеров подойдут специальные материлы с повышенной износостойкостью и огнеупорностью. И, наконец, особое место в коллекции занимают эксклюзивные обои ручной работы с аппликациями из шпонов, слюды, сизаля и пробки.