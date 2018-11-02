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2 ноября 2018

Supreme: новая коллекция обоев Яны Светловой

В Москве прошла презентация новой линии натуральных настенных покрытий Yana Svetlova Wallcoverings, разработанных российским дизайнером Яной Светловой

Supreme: новая коллекция Яны Светловой для Tapis Rouge (фото 0)

«Я верю, что обои создают особенную атмосферу в интерьере, они способны превратить голые стены в дом мечты и подарить пространству эмоции», — считает российский дизайнер Яна Светлова. Ее новая линия натуральных настенных покрытий Suрreme тому наглядное подтверждение. Яна черпает идеи в природе и натуральных материалах, которых в этой коллекции собрано немало: сизаль, абака, лен, хлопок, шелк, бамбук, пробка, сюда и даже деревянный шпон — все это превращает стены в настоящее поле для творческих экспериментов.

Supreme: новая коллекция Яны Светловой для Tapis Rouge (фото 2.1)
Supreme: новая коллекция обоев Яны Светловой для Tapis Rouge (фото 0.2)

В коллекции представлены как базовые покрытия, так и яркие решения. Для ценителей сдержанной роскоши и неброской гаммы здесь есть натуральные покрытия на основе трав, добытых в Гватемале, Мексике, Африке и Малайзии, и текстильные обои из дикого шелка, хлопка и льна. Для общественных интерьеров подойдут специальные материлы с повышенной износостойкостью и огнеупорностью. И, наконец, особое место в коллекции занимают эксклюзивные обои ручной работы с аппликациями из шпонов, слюды, сизаля и пробки.

Приобрести настенные покрытия Yana Svetlova Wallcoverings можно в галерее Tapis Rouge, www.tapisrouge.ru

Supreme: новая коллекция Яны Светловой для Tapis Rouge (фото 5.1)
Supreme: новая коллекция Яны Светловой для Tapis Rouge (фото 5.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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