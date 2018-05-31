Свет раннего утра от Neri&Hu

Дуэт Линдон Нери и Россана Ху, основатели Neri&Hu, разработали коллекцию светильников из матового стекла для итальянского бренда Poltrona Frau. Цель проекта — передача особенного утреннего света, который символизирует начало нового дня, наполненное чувством возрождения.

Название коллекции Xi с китайского дословно переводится как «свет рассвета». Коллекция включает два подвесных светильника разных размеров и настольную лампу. Дизайн этой коллекции сочетает в себе традиции восточного производства, культуру бренда Poltrona Frau, а также искусство венецианских мастеров выдувного стекла.

Потолочные лампы поддерживаются с помощью металлической перекладины, высоту которой можно регулировать. Конструкция самих светильников позволяет перемещать их по всей длине перекладины и фиксировать в нужном положении.

Ребристое стекло светильников выполнено в нескольких оттенках: янтарного, изумрудного, сапфирового и цвета лунного камня. Нижняя часть стекла покрыта жемчужным напылением для теплого и рассеянного света. В производстве ламп использовалась кожа для изготовления седел.