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31 мая 2018

Свет раннего утра от Neri&Hu

Китайское студия Neri&Hu создала коллекцию светильников для имитации солнечного света

Дуэт Линдон Нери и Россана Ху, основатели Neri&Hu, разработали коллекцию светильников из матового стекла для итальянского бренда Poltrona Frau. Цель проекта — передача особенного утреннего света, который символизирует начало нового дня, наполненное чувством возрождения.

Название коллекции Xi с китайского дословно переводится как «свет рассвета». Коллекция включает два подвесных светильника разных размеров и настольную лампу. Дизайн этой коллекции сочетает в себе традиции восточного производства, культуру бренда Poltrona Frau, а также искусство венецианских мастеров выдувного стекла.

Светильники Neri&Hu (фото 3)

Потолочные лампы поддерживаются с помощью металлической перекладины, высоту которой можно регулировать. Конструкция самих светильников позволяет перемещать их по всей длине перекладины и фиксировать в нужном положении.

Ребристое стекло светильников выполнено в нескольких оттенках: янтарного, изумрудного, сапфирового и цвета лунного камня. Нижняя часть стекла покрыта жемчужным напылением для теплого и рассеянного света. В производстве ламп использовалась кожа для изготовления седел.

Светильники Neri&Hu (фото 6)

Настольная версия с латунной отделкой создана в форме классического фонаря с ручкой. Свет регулируется с помощью сенсоров.

Светильники Neri&Hu (фото 8.1)
Светильники Neri&Hu (фото 8.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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