Новые светильники Louis Poulsen уже в Москве

Новые светильники бренда Louis Poulsen теперь можно купить в салоне «Светильники» на М. Ордынке, 39. В обновленном шоу-руме Louis Poulsen представлены новинки Миланской недели дизайна таких марок, как Artichoke, Patera, Circus, PH limited edition и другие.

Серия Panthella mini — воплощение версии классического светильника Panthella, созданного Вернером Пантоном (Verner Panton) для Louis Poulsen в 1971 году. В обновленной коллекции появились 11 новых цветов, а также металлические плафоны, как на оригинальных чертежах дизайнера.

Светильник VL38 был разработан в конце 1930-х годов Вильгельмом Лауритценом (Vilhelm Lauritzen) в партнерстве с Louis Poulsen для датского радиовещательного дома Radiohuset в Копенгагене. Обновленная настольная лампа VL38 имеет латунное основание.