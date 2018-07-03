Новые светильники Louis Poulsen уже в Москве

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Новинки Милана появились в обновленном салоне «Светильники» на М. Ордынке, 39
Новые светильники бренда Louis Poulsen теперь можно купить в салоне «Светильники» на М. Ордынке, 39. В обновленном шоу-руме Louis Poulsen представлены новинки Миланской недели дизайна таких марок, как Artichoke, Patera, Circus, PH limited edition и другие.
Серия Panthella mini — воплощение версии классического светильника Panthella, созданного Вернером Пантоном (Verner Panton) для Louis Poulsen в 1971 году. В обновленной коллекции появились 11 новых цветов, а также металлические плафоны, как на оригинальных чертежах дизайнера.
Светильник VL38 был разработан в конце 1930-х годов Вильгельмом Лауритценом (Vilhelm Lauritzen) в партнерстве с Louis Poulsen для датского радиовещательного дома Radiohuset в Копенгагене. Обновленная настольная лампа VL38 имеет латунное основание.
PH Artichoke — классическая модель, оригинал которой был создан Поулем Хеннингсеном (Poul Henningsen) более 50-ти лет назад. 72 ее «лепестка» расположены в шахматном порядке, что позволяет равномерно рассеивать свет, при этом источник остается невидимым для глаз.
Patera — создана благодаря 3D-технологиям, которые использовал датский дизайнер Ойвинд Слатто (Øivind Slaatto). Светильник сочетает в себе рассеянный и направленный свет.
Лимитированная серия светильников PH3½-3 создана по проекту Поуля Хеннингсена (Poul Henningsen). Светильник выполнен из итальянского выдувного трехслойного стекла янтарного цвета и латунного корпуса.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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