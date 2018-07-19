Светильники по мотивам механизмов Леонардо Да Винчи

Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и гениальным изобретателем и инженером. Он считал механику ключом к тайнам мироздания, и за свою жизнь сконструировал немало умных механизмов, которые во многом определили развитие науки. Леонардо оставил множество рисунков и набросков машин и механизмов, которые продолжают вдохновлять современных дизайнеров на творчество.

Так недавно канадец Морис Дери и его сын Джордан разработали светильники ручной работы в стилистике стимпанк. В основу серии легли механистические рисунки Леонардо. Коллекция получила название Leonardo 1482 и основана на идее: «А что было бы, если бы великий изобретатель эпохи Возрождения жил в наше время и использовал в своих механизмах современные технологии». В конструкции светильников действительно использованы движущиеся механизмы, которые усиливают свет с помощью зеркал и перенаправляют его на стены, потолок или пол.