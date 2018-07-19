Светильники по мотивам механизмов Леонардо Да Винчи

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Канадский дизайнер Морис Дери создал коллекцию светильников в стиле стимпанк на основе механистических рисунков Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и гениальным изобретателем и инженером. Он считал механику ключом к тайнам мироздания, и за свою жизнь сконструировал немало умных механизмов, которые во многом определили развитие науки. Леонардо оставил множество рисунков и набросков машин и механизмов, которые продолжают вдохновлять современных дизайнеров на творчество.
Так недавно канадец Морис Дери и его сын Джордан разработали светильники ручной работы в стилистике стимпанк. В основу серии легли механистические рисунки Леонардо. Коллекция получила название Leonardo 1482 и основана на идее: «А что было бы, если бы великий изобретатель эпохи Возрождения жил в наше время и использовал в своих механизмах современные технологии». В конструкции светильников действительно использованы движущиеся механизмы, которые усиливают свет с помощью зеркал и перенаправляют его на стены, потолок или пол.
«Подобно тому как Леонардо использовал зеркала, чтобы усилить свет свечи, мы проецируем свет современных энергосберегающих светодиодов через „усилитель“ на зеркало, а оттуда перенаправляем его на стену, потолок или пол. Методология та же. Или технология? Хотя с момента ее изобретения прошло 500 лет!», — говорит дизайнер.
В коллекцию входит подвесной светильник Leonardo 1482, в названии которого увековечен год, когда Леонардо начал проектировать и рисовать свои машины, настольная лампа Vitruvian Table Lamp и авангардный светильник Infinity 1519 в форме заходящего солнца, символизирующего смерть великого художника в 1519 году.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)