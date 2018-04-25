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25 апреля 2018

Свобода выбора: плитка и керамогранит Cersanit

Комплексный подход, разнообразие стилей, орнаментов и цветов Cersanit позволяют не ограничивать себя в выборе при создании интерьера

Cersanit (фото 0)
Ультрасовременная плитка Kosmo — воплощение урбанистического стиля

В этом году компания Cersanit представила более 30 новых коллекций керамической плитки и керамогранита. Большинство из них созданы при помощи технологии цифровой печати, которая способна точно воспроизводить структуру натуральных материалов.

Cersanit (фото 3)
Глянцевая керамическая плитка Majolica в духе майолики

Инновационные возможности определили дизайн практически каждой из новинок. Неповторимые орнаменты в стиле майолики сочетаются с фактурными деталями, повторяющими рельеф волн и другие природные формы.

Свобода выбора: плитка и керамогранит Cersanit (фото 4)
Коллекция керамогранита Berkana под «натуральный камень» подходит для внутренней и внешней отделки

Многообразие цветовых гамм, узоров и стилей, возможность выбора оригинальных элементов декора позволяет не ограничивать свою фантазию при выборе подходящего оформления для пространства. Cersanit известен своими комплексными предложениями для ванных комнат. Каждая коллекция сочетается с предметами бренда из санфаянса и акрила.

Свобода выбора: плитка и керамогранит Cersanit (фото 6.1)
Глазурованный керамогранит Tunis вдохновлен восточными орнаментами
Свобода выбора: плитка и керамогранит Cersanit (фото 6.2)
Глазурованный керамогранит Scandic имитирует дерево

Кстати, в апреле компания презентует новую мебель для ванных комнат Street Fusion. Коллекция выполнена в минималистичном стиле, что делает ее абсолютно универсальной. Корпус и фасад мебели покрыт пятислойной итальянской эмалью и оснащен фурнитурой Hettich.

Свобода выбора: плитка и керамогранит Cersanit (фото 8)
Новая коллекция мебели для ванных комнат Street Fusion
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