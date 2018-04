Тенденция Milan Design Week: мода

Louis Vuitton

Hermès

Roberto Cavalli

В бутике на Via Montenapoleone бренд Roberto Cavalli представил новую капсульную коллекцию хрустальных ваз. 10 объектов под руководством креативного директора Пола Сарриджа были созданы вручную тосканскими мастерами фабрики Arnolfo di Cambio. Вазы интерпретируют фирменные образы Cavalli: зебру, змею, жирафа и др.

Diesel Living

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana и SMEG продолжают ставшую знаменитой коллаборацию. Сотрудничество двух брендов изменило восприятие бытовой техники. Новая коллекция Sicily is my Love создана под впечатлением от ярких красок Сицилии. В рамках серии преобразились варочный центр, холодильник и вытяжка. Коллекция представлена в двух вариантах: огненно-красная версия по мотивам марионеточного театра и в бело-синих тонах в духе майолики.

FENDI

COS

Issey Miyake

Проект My First Me был посвящен познанию себя. Художник использовал современные технологии, чтобы вызвать ощущения, которые зритель никогда не испытывал ранее. Сато представил свои кинематографические работы и создал четыре независимые инсталляции, три из которых были интерактивными.