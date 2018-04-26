Тенденция Milan Design Week: мода

«Модная индустрия должна снова и снова искать новые формы диалога с аудиторией и способы выделиться из общего ряда». Деян Суджич «Язык вещей».

С каждым годом в Милане появляется все больше инсталляций и презентаций из мира фэшн-индустрии. Модные бренды сотрудничают с известными промышленными дизайнерами и архитекторами, разрабатывают собственные коллекции предметов для дома. Яркие пространства черпают вдохновение из артистичных показов от-кутюр и поражают колоссальным размахом. Рассказываем о 10 энергичных проектах, созданных на грани мода и дизайна.

Louis Vuitton

Дом Louis Vuitton продолжает исследовать тему изысканных путешествий. Коллекция Objets Nomades пополнилась двойным креслом Ribbon Dance Chair от одного из самых востребованных азиатских дизайнеров Андре Фу (André Fu).

Двойное кресло Ribbon Dance Chair. Андре Фу.

В этом году Louis Vuitton также запустил серию декоративных предметов Les Petits Nomades. Коллекция включила фактурные подушки, вазы и подносы от Патрисии Уркиолы (Patricia Urquiola), Фернандо и Умберто Кампана (Fernando & Humberto Campana), Atelier Oï.

На переднем плане — ваза Tropicalist. Фернандо и Умберто Кампана.

Hermès

Бренд Hermès покорил Милан строгой геометрией и буйством ярких красок. Объекты, аксессуары, текстиль и обои марки предстали в новом свете, благодаря уникальной сценографии руководителей креативного отдела Шарлотт Мако-Перельман и Алексис Фабри.

Семь высоких комнат в музее Museo della Permanente были облицованы марокканской плиткой из глазурованной глины. Внутри каждого помещения были созданы геометрические блоки в контрастном цветовом решении. Подробнее о пространстве Hermès читайте в отдельном материале по ссылке.

Roberto Cavalli

В бутике на Via Montenapoleone бренд Roberto Cavalli представил новую капсульную коллекцию хрустальных ваз. 10 объектов под руководством креативного директора Пола Сарриджа были созданы вручную тосканскими мастерами фабрики Arnolfo di Cambio. Вазы интерпретируют фирменные образы Cavalli: зебру, змею, жирафа и др.

Diesel Living

В этом году бренд Diesel Living создал пространство по мотивам города Мехико. Основой концепции стали брутальные бетонные стены и цветовая палитра в ржавых красных, зеленых и синих оттенках.

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana и SMEG продолжают ставшую знаменитой коллаборацию. Сотрудничество двух брендов изменило восприятие бытовой техники. Новая коллекция Sicily is my Love создана под впечатлением от ярких красок Сицилии. В рамках серии преобразились варочный центр, холодильник и вытяжка. Коллекция представлена в двух вариантах: огненно-красная версия по мотивам марионеточного театра и в бело-синих тонах в духе майолики.

FENDI

Марка Fendi Casa для реализации проекта Fendi Cucina объединилась с мебельной фабрикой Scic. Также к сотрудничеству был приглашен архитектор Марко Констанци (Marco Costanzi), который ранее разработал для Fendi дизайн штаб-квартиры в Милане. Лаконичная кухня из нержавеющей стали создана для настоящих профессионалов в индустриальном стиле. Также существует другая, не такая брутальная, версия из мрамора.

COS

Филипп К. Смит III был выбран в этом году для седьмой по счету инсталляции модного лондонского бренда COS на Миланской неделе дизайна. Работы американского художника основаны на игре света с использованием окружающей среды и пространства. Зачастую проекты автора кажутся эфемерными и производят медитативное впечатление. Его установка была представлена во дворе здания XVI века Палаццо Исимбарди. На создание художника вдохновила итальянская архитектура эпохи Возрождения. Подробнее об инсталляции читайте в отдельном материале по ссылке.

Issey Miyake

Японский модельер Иссэй Миякэ (Issey Miyake) в 2017 году открыл первый фирменный магазин в Милане, пространство которого оформил неподражаемый Токуджин Йошиока (Tokujin Yoshioka). В этом году на Неделе дизайна в бутике проходила выставка профессора Токийского университета искусств Масахико Сато.

Проект My First Me был посвящен познанию себя. Художник использовал современные технологии, чтобы вызвать ощущения, которые зритель никогда не испытывал ранее. Сато представил свои кинематографические работы и создал четыре независимые инсталляции, три из которых были интерактивными.

Например, установка «Склад отпечатков пальцев» одновременно рассказывала об уникальности каждого человека и о том, как легко потерять свою индивидуальность в обществе. Зрители могли оставить свои отпечатки пальцев и потом попытаться их разыскать среди множества аналогичных.

Marni

Итальянский бренд Marni второй год подряд привозит в Милан предметы от колумбийских ремесленников. В прошлом году была яркая детская мебель, а в этом — серия для взрослых. Коллекция Las Veredas названа в честь небольших городских поселений в Колумбии.

Фоном для объектов стали национальные цвета и элементы фольклора. Яркая коллекция включает столы, стулья и кресла. Скульптуры кактусов и курочки из папье-маше дополнили образ. К традиционному плетению из стеблей и ветвей агавы, технология которого передается из поколения в поколение, впервые были добавлены волокна цветного пластика.

Santoni