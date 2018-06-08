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8 июня 2018

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито

В 2018 году по Ницце заскользили футуристичные кирпично-красные трамваи по дизайну Ора Ито

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито (фото 0)

В конце 2014 года модный дизайнер Ора Ито (Ora ïto) совместно с французской компанией Alstom разработал концепцию трамвая для новой линии Ниццы, соединяющей восточную и западную части города. В настоящее время вагоны Citadis X05 один за другим сходят с конвейеров, чтобы порадовать жителей и туристов футуристичным обликом и комфортабельностью.

Ито Морабито (настоящее имя дизайнера) провел детство в Ницце, а потому для него было очень важно принять участие в проекте. Для автора это был первый опыт разработки общественного транспорта. Дизайнер задавался целью максимально органично вписать силуэт трамвая в архитектурный облик города. Потому для начала было принято решение отказаться от воздушной контактной сети.

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито (фото 4)

Питание к составу подается через землю. Трамвай и так является самым экологичным видом общественного транспорта, но благодаря инновационным разработкам Alstom, вагоны будут потреблять еще на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами и подзаряжаться при торможении.

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито (фото 6)
Фото: 
Stéphane Aboudaram

А вот с внешним обликом вышла забавная история. Жители города выбирали путем голосования из двух вариантов: синий, в духе художника Ива Кляйна (Yves Klein), и в цвете охры. Победила вторая версия, совершенно неожиданно для дизайнера. «Поскольку я не футбольный болельщик, я совершенно забыл, что фирменными цветами клуба Ниццы являются красно-черные оттенки. А синий — это цвет команды Олимпик Марсель, давнего соперника», — комментирует Ора Ито.

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито (фото 8)

Между тем красно-кирпичный оттенок идеально сочетается с историческими фасадами города на пути следования трамвая. Например, площадью Массена и музеем Матисса, которые оформлены как раз в терракотовых тонах. Для обеспечения максимального комфорта жителям и туристам, вагоны оснащены огромными окнами. Внутри салона расположены широкие экраны с информацией о городе и маршруте.

Трамвай в Ницце по дизайну Ора Ито (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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