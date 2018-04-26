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26 апреля 2018
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Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé

Предметы Ини Арчибонга для лондонской марки Sé подобны произведениям искусства на тему безмятежности, хрупкости и красоты

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 0)
Слева направо: кресло Circe, приставной столик Eos, столки Helios, светильники Athena

Лондонский бренд Sé на Миланской неделе дизайна отметил 10-летний юбилей. Серия Collection IV в честь знаковой даты была создана калифорнийским автором Ини Арчибонгом (Ini Archibong). 

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 2)
Консоль Atlas

Коллекция под названием Below the Heavens («Под небесами») переносит зрителя в некое безмятежное место между небом и землей, в царство чувствительной хрупкости, красоты и совершенства. В духе вневременной роскоши каждый предмет обладает собственным неповторимым характером, вдохновленным солнцем и облаками. 

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 4)
Стол Daedlas

«Моя задача состояла в том, чтобы подтолкнуть бренд Sé к использованию новых благородных материалов», — делится впечатлениями о работе дизайнер. Первые 12 объектов коллекции названы в честь героев греческой мифологии: богиня зари Эос, солнечное божество Гелиос, богиня войны Афина Паллада, могучий титан Атлас, инженер Дедал и его сын Икар, полубог Геркал и др.

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 6)

Некоторые объекты были созданы в сотрудничестве с парижской студией Studio MTX (ателье Chanel Maisons d’art) по мотивам высокой моды. Презентация состоялась в галерее Россаны Орланди (Spazio Rossana Orlandi). 

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 8)

Ранее марка уже сотрудничала с такими знаменитыми дизайнерами, как Дамьен Ланглуа-Мерин (Damien Langlois-Meurinne), Хайме Айон (Jaime Hayon) и Ника Зупанц (Nika Zupanc).

Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 10.1)
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 10.2)
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 11)
Стулья Icarus и столики Heracles
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 12)
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 13)
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 14)
Светильники Moirai
Уже искусство: Ини Арчибонг для Sé (фото 15)
Материалы по темам
ChanelРоссана ОрландиНика Зупанц (Nika Zupanc)Хайме Айон (Jaime Hayon)Milan Design WeekобстановкаИни Арчибонг (Ini Archibong)Дамьен Ланглуа-Мерин (Damien Langlois-Meurinne)
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