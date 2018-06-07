Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости
7 июня 2018

Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок

Дизайнеры, влюбленные в двухколесное средство передвижения заново изобретают велосипед. Объявляем парад дизайнерских байков открытым: на старт, внимание, марш!

«Секта свидетелей велосипеда» вербует новых сторонников. Велоактивисты диктуют новые тренды и требуют серьезного отношения. Передвигаться по городу на двухколесном «коне» — модно, удобно, полезно для поддержания стройности и просто приятно. Какой велосипед выбрать: модный гаджет, спортивный атрибут или средство передвижения? — подходящая модель найдется для каждого.

Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 0)
Новый складной велосипед MINI — это легкий вес (всего 11 кг), стильный вид и удобная конструкция, позволяющая быстро складывать и раскладывать устройство. Рама из легкого алюминия, мягкое кожаное сиденье, 8 передач и 20-дюймовые колеса обеспечивают комфорт. Тефлоновое покрытие защищает цепь от появления ржавчины и грязи, позволяя ездить в любую погоду. Изогнутые крылья в передней и задней части велосипеда служат щитом от брызг. www.mini.ru
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 1)
Складной велосипед MINI удобно брать в дорогу: его просто сложить и убрать в багажник автомобиля. Велосипед в сложенном виде можно поместить в специальную сумку-чехол. Сиденье и рукоятки руля сделаны из кожи коньячного цвета, металл отделан матовым темно-серым покрытием. Серебристые надписи и крылатый логотип MINI придают модели модный вид. www.mini.ru
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 2)
Уличные стойки для парковки велосипедов Duck сделаны из листовой стали с лазерной резкой и красочным порошковым покрытием в разных оттенках, CitySi, www.citysi.it
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 8)
Покатая рама в винтажном духе и толстые покрышки — особенность велосипеда-круизера Electra. Дизайн в стиле ретро уходит корнями в 1930–50 годы США. Обновленная конструкция и новые материалы сделали классический круизер более легким, компактным и маневренным. Современную версию проверенной временем модели оценят любители долгих велосипедных прогулок. www.electrabike.ru
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 4)
Стильный велосипед с деревянной рамой Glenmorangie Original by Renovo — плод коллаборации производителя люксового шотландского виски Glenmorangie и велосипедного бренда Renovo, www.renovobikes.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 5)
Рама велосипеда Glenmorangie Original сделана из бывших деревянных бочек, в которых выдерживался одноименный виски. Древесина пришедшая из винокуренного производства, придает велоконструкции прочность, легкость и уникальную амортизацию. Каждую раму Glenmorangie Original by Renovo вытачивают вручную, подстраивая под параметры заказчика, www.renovobikes.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 9.1)
Конструкция кожаного портфеля Libeccio позволяет крепить его на раме велосипеда. Два внутренних отделения вмещают планшет, ноутбук, смартфон, кошелек и важные бумаги, Amerigo Milano, www.amerigomilano.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 9.2)
Беспроводная мини-колонка Beoplay A1 весит всего 600 грам, легко умещается в кармане и на руле велосипеда. Превосходный звук и подключение к смартфону по Bluetuth, www.beoplay.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 10)
Мастерская по изготовлению классических и опытных велосипедов под заказ Toksta Lab — детище московского дизайнера Стаса Токарева. Выпускник МАИ, работавший инженером-проектировщиком авиатурбин, использует свой опыт авиаконструктора для создания дизайнерских байков. На фото: трековый велосипед fixedgear, www.instagram.com/tokstalab
Фото: 
Андрей Миллер
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 9)
Настенный кронштейн для хранения велосипеда, деревянная мозаика, металл, инкрустация, Amerigo Milano, www.amerigomilano.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 4)
Дамский велосипед Bergen от американской компании Martone Cycling Co может быть выполнен как в ярких цветах (на фото) так и в сдержанной черно-белой гамме, www.martonecycling.com
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 6)
Немецкая компания Happarel предлагает светоотражающие велосипедные стикеры разных цветов и форм, www.happarelbicycles.berlin
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 7)
Светоотражающие стикеры из серии Mosaic с эффектом градиента, Happarel, www.happarelbicycles.berlin
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 10)
Настенный кронштейн для хранения велосипеда René сделан из ясеня и текстиля, дизайн Томоко Азуми для Zilio A&C, www.zilioaldo.it
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 14)
Звонки для велосипедов. Слева направо: 1 Звонок-котик, металл, House Doctor, магазины DesignBoom, www.desigboom.ru 2 Звонок "мишень", Remember, магазины DesignBoom, www.desigboom.ru 3 Голубой звонок с мороженым, Electra, www.electra.ru
Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок. (фото 11)
Преданный фанат велодвижения не расстается с железным конем даже дома. Для самых верных поклонников мебельная компания Bross разработала барные стулья Bike с классическим кожаным велосиденьем Brooks на пружинном основании, дизайн Энцо Берти, www.bross-italy.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
велосипед
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 