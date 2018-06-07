Поехали! Дизайнерские велосипеды и аксессуары для велопрогулок

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Дизайнеры, влюбленные в двухколесное средство передвижения заново изобретают велосипед. Объявляем парад дизайнерских байков открытым: на старт, внимание, марш!
«Секта свидетелей велосипеда» вербует новых сторонников. Велоактивисты диктуют новые тренды и требуют серьезного отношения. Передвигаться по городу на двухколесном «коне» — модно, удобно, полезно для поддержания стройности и просто приятно. Какой велосипед выбрать: модный гаджет, спортивный атрибут или средство передвижения? — подходящая модель найдется для каждого.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)