Второе пришествие: возвращение икон модернизма

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Символы дизайна эпохи mid-century modern прошли проверку временем и получают шанс на возрождение.
Интерес к современному дизайну набирает популярность, но открывать малоизвестные страницы дизайна ХХ века, изучая истории классических объектов и их создателей — не менее интересно. Мебельные компании и галеристы перетряхивают свои архивы, воскрешая и адаптируя иконы эпохи модернизма и забытые образцы дизайна mid-сеntury mоdern к запросам XXI века. Представляем обзор самых захватывающих переизданий и стоящих за ними историй.
Голландский архитектор и лидер арт-движения De Stijl Геррит Ритвельд много экспериментировал и горячо интересовался новыми методами мебельного производства. Его стул Beugel, недавно переизданный компанией Cassinа, стал финальным дополнением к авторской коллекции Ритвельда, производимой фабрикой. Этот стул, разработанный в 1927 году для голландского универмага Metz & Со — прекрасный пример ключевых технологий производства эпохи модернизма. Основание модели сделано из гнутой стали, сидение из многослойной ламинированной древесины. Beugel Stoel стал первым творением Ритвельда, запущенным в серийное производство. Сегодня фабрика Сassinа модернизировала эту модель, сделав ее легче по весу.
Две легенды итальянского радикального дизайна — мебельное производство Poltronova и архитектурная студия Archizoom Associati, встретились вновь для этого проекта. Бренд, известный в 1960-х своей экстравагантной мебелью и сотрудничеством с Этторе Соттсассом и Archizoom, пригласил ныне здравствующих участников легендарной арт-группировки заново переосмыслить образ культового дивана Superonda, созданного ими 50 лет назад. Андреа Бранци, Дарио Бартолини, Джильберто Коретти, Паоло Деганелло и Кристина Мороцци (сменившая Массимо Мороцци, ушедшего из жизни 4 года назад) создали лимитированную серию из шести обновленных образцов дивана Supernova. Эти красочные объекты были выставлены в саду Триеннале во время Миланской недели дизайна 2018 года.
Кресло Оsсar, созданное в 1956 году бразильским модернистом Серхио Родригесом — еще одна жемчужина дизайна середины ХХ века. Модель, изначально спроектированная для Конного клуба в Сан-Пауло, сегодня производится компанией Lin Brasil, специализирующейся на творчестве Родригеса. Кресло Оsсаr демонстрирует черты фирменного стиля автора — чувственные, элегантные и мягкие формы, типичные для всего бразильского модернизма эпохи mid-century. Деревянная структура сделана из разных видов бука и бразильского дерева имбайя, обивка — из плетенки и кожи. Плавные линии и органический дизайн кресла напоминают об иконический архитектуре города Бразилиа, созданной Оскаром Нимейером, в честь которого кресло и было названо.
Французская фабрика светильников DCW Éditions знает, как вдохнуть новую жизнь в объекты из прошлого. Одним из последних проектов компании стала переработка минималистичного шедевра дизайнера Жака Бини (Jacques Biny) эпохи mid-century. Скромность, функциональность и изысканность — черты фирменного стиля Бини сконцентрированы в его светильниках Box 1958 года. Фабрика DCW Éditions взяла оригинальную технологию Box, добавила встроенную LED-лампу, сделала шторки светильника подвижными, позволяя направлять свет в разные стороны. Обновленная лампа Biny доступна в настольном и настенном вариантах, цвет отделки корпуса можно выбрать из нескольких оттенков. Настенная Binу может быть скомбинирована со светильником-спотом, такая модель отлично подходит для освещения у изголовья кровати в спальне.
В дни Миланского салона, в помещении Fonderia Artistica Battaglia состоялся показ обновленных образцов предметного дизайна от Умберто Рива и Джакомо Мура. Проект курирует римская Giustini / Stagetti Gallery. Мэтр итальянского модернизма Умберто Рива работает в области архитектуры и дизайна с конца 1950-х годов. Среди известных творений мастера, постройки в стиле брутализм, квартиры с экспериментальным дизайном и планировкой, стеклянные светильники для Barovier & Toso и Fontana Arte и многое другое.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)