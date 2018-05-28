Второе пришествие: возвращение икон модернизма

Интерес к современному дизайну набирает популярность, но открывать малоизвестные страницы дизайна ХХ века, изучая истории классических объектов и их создателей — не менее интересно. Мебельные компании и галеристы перетряхивают свои архивы, воскрешая и адаптируя иконы эпохи модернизма и забытые образцы дизайна mid-сеntury mоdern к запросам XXI века. Представляем обзор самых захватывающих переизданий и стоящих за ними историй.



Стул Beugel, Геррит Ритвельд & Cassina

Стул Beugel Stoel, дизайн Геррита Ритвельда 1927 год, Cassina, www.cassina.com

Голландский архитектор и лидер арт-движения De Stijl Геррит Ритвельд много экспериментировал и горячо интересовался новыми методами мебельного производства. Его стул Beugel, недавно переизданный компанией Cassinа, стал финальным дополнением к авторской коллекции Ритвельда, производимой фабрикой. Этот стул, разработанный в 1927 году для голландского универмага Metz & Со — прекрасный пример ключевых технологий производства эпохи модернизма. Основание модели сделано из гнутой стали, сидение из многослойной ламинированной древесины. Beugel Stoel стал первым творением Ритвельда, запущенным в серийное производство. Сегодня фабрика Сassinа модернизировала эту модель, сделав ее легче по весу.



Диван Superonda, Archizoom Associati & Poltronova

Диван Superonda, дизайн студии Archizoom Associati для Poltronova, www.poltronova.it

Две легенды итальянского радикального дизайна — мебельное производство Poltronova и архитектурная студия Archizoom Associati, встретились вновь для этого проекта. Бренд, известный в 1960-х своей экстравагантной мебелью и сотрудничеством с Этторе Соттсассом и Archizoom, пригласил ныне здравствующих участников легендарной арт-группировки заново переосмыслить образ культового дивана Superonda, созданного ими 50 лет назад. Андреа Бранци, Дарио Бартолини, Джильберто Коретти, Паоло Деганелло и Кристина Мороцци (сменившая Массимо Мороцци, ушедшего из жизни 4 года назад) создали лимитированную серию из шести обновленных образцов дивана Supernova. Эти красочные объекты были выставлены в саду Триеннале во время Миланской недели дизайна 2018 года.



кресло Oscar, Серджио Родригес & Lin Brasil

Кресло Oscar, дизайн Серджио Родригеса (Sergio Rodrigues), Lin Brasil, www.linbrasil.com.br

Кресло Оsсar, созданное в 1956 году бразильским модернистом Серхио Родригесом — еще одна жемчужина дизайна середины ХХ века. Модель, изначально спроектированная для Конного клуба в Сан-Пауло, сегодня производится компанией Lin Brasil, специализирующейся на творчестве Родригеса. Кресло Оsсаr демонстрирует черты фирменного стиля автора — чувственные, элегантные и мягкие формы, типичные для всего бразильского модернизма эпохи mid-century. Деревянная структура сделана из разных видов бука и бразильского дерева имбайя, обивка — из плетенки и кожи. Плавные линии и органический дизайн кресла напоминают об иконический архитектуре города Бразилиа, созданной Оскаром Нимейером, в честь которого кресло и было названо.



Светильник Biny, Жак Бини & DCW Éditions

Настольная лампа Biny, дизайн Жака Бини (Jacques Biny), DCW Éditions, www.dcw-editions.fr

Французская фабрика светильников DCW Éditions знает, как вдохнуть новую жизнь в объекты из прошлого. Одним из последних проектов компании стала переработка минималистичного шедевра дизайнера Жака Бини (Jacques Biny) эпохи mid-century. Скромность, функциональность и изысканность — черты фирменного стиля Бини сконцентрированы в его светильниках Box 1958 года. Фабрика DCW Éditions взяла оригинальную технологию Box, добавила встроенную LED-лампу, сделала шторки светильника подвижными, позволяя направлять свет в разные стороны. Обновленная лампа Biny доступна в настольном и настенном вариантах, цвет отделки корпуса можно выбрать из нескольких оттенков. Настенная Binу может быть скомбинирована со светильником-спотом, такая модель отлично подходит для освещения у изголовья кровати в спальне.



Вешалка Acca, Умберто Рива & Giustini / Stagetti Gallery

Настенная вешалка, Умберто Рива (Umberto Riva) для Giustini / Stagetti Gallery, www.giustinistagetti.com