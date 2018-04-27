Лучшее на сайте за апрель: выбор Алексея Дорожкина

Алексей Дорожкин.

«Дорогие читатели, для того, чтобы вам было легче ориентироваться в новостном потоке, я решил каждый месяц готовить для вас дайджест самых актуальных публикаций на нашем сайте. Самое важное событие апреля — безусловно Миланская неделя дизайна и выставка Salone del Mobile. В этом году количество посетителей выросло на 25% — так что даже мне не удалось попасть на все мероприятия и стенды из-за очередей. Но на сайте вы можете посмотреть все важные события, самые впечатляющие инсталляции и знаковые интерьерные новинки по ссылке Milan Design Week.



Победители Международного конкурса EDIDA 2018 В рамках выставки Salone del Mobile также состоялось награждение конкурса ЕDIDА. Встречайте лучшие объекты и лучших дизайнеров 2018 года! На конкурсе было представлено 13 категорий, а главными судьями стали 25 главных редакторов журнала Elle Decoration. Подробнее



Тенденция Milan Design Week: мода С каждым годом в Милане появляется все больше инсталляций и презентаций из мира фэшн-индустрии. Модные бренды сотрудничают с известными промышленными дизайнерами и архитекторами, разрабатывают собственные коллекции предметов для дома. Яркие пространства черпают вдохновение из артистичных показов от-кутюр и поражают колоссальным размахом. Рассказываем о 10 энергичных проектах, созданных на грани мода и дизайна. Подробнее



Тенденция Milan Design Week: дружелюбные технологии Традиционно Миланская неделя дизайна не акцентирует внимание на современных технических достижениях. Однако этот год был отмечен громкими презентациями, инсталляциями и коллаборациями от гигантов индустрии и знаменитых авторов. В центре внимания — создание нового жизненного пространства с очеловеченной техникой, вызывающей эмоциональный отклик у пользователя. Рассказываем о слиянии мира дизайна и технологий на примере пяти ярких проектов. Подробнее



Milan Design Week 2018: звезды дизайна для CC-Tapis Патрисия Уркиола, Бетан Лора Вуд, Елена Сальмистраро и супруги Паломбо — далеко не полный список звезд дизайна, разработавших новые коллекции ковров для CC-Tapis Подробнее



Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio НOT NEWS! В ЦУМе открывается ресторан Buro. О своей новой работе рассказывает автор интерьера — Наталья Белоногова. «Мы предпочли для этого интерьера эклектику в ярких тонах, смешав в одном пространстве дух интерьеров английских, французских и американских гламурных ресторанов с их яркой палитрой орнаментов на подушках, коврах, стенах и потолках», — говорит архитектор. Подробнее



Космический корабль по проекту Захи Хадид «приземлился» в Барвихе В Барвихе наконец-то завершилось строительство частной резиденции Capital Hill по проекту архитектора Захи Хадид для Владислава Доронина. Теперь можно воочию увидеть то, о чем все так долго говорили. Подробнее



Как попасть в иностранный журнал? Попасть в западный журнал — заветная мечта любого российского дизайнера и архитектора. Как достичь этой цели? Делимся инсайдерской информацией, опытом редакции ELLE DECORATION и мнениями экспертов. Подробнее



Сара Лавуан: дизайн по-парижски Сара Лавуан (Sarah Lavoine), урожденная Понятовски, происходит из семьи потомственных польских дворян. Училась на актрису, затем постигала азы философии. В 22 года удачно вышла замуж — за известного французского шансонье Марка Лавуана. Переехала в роскошные апартаменты рядом с Тюильри, родила троих детей. И решила заняться интерьерным дизайном. Подробнее



Барселона: не только Антонио Гауди Барселона — жемчужина архитектурной Испании. Столица Каталонии знаменита работами великого Антонио Гауди, и, приехав сюда, никто не пройдет мимо Саграда-Фамилиа или парка Гуэль. Однако Барселона может похвастать и модными отелями, и футуристическими проектами, и зданиями, построенными самыми прославленными архитекторами современности. Подробнее