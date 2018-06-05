Objeсt + Objeсt: выставка Марины Бессоновой и Дмитрия Журавлева

С 6 по 20 июня в ARTBasement Универмага «Цветной» проходит выставка дизайнера Марины Бессоновой и фотографа Дмитрия Журавлева

Фото: Дмитрий Журавлев Стиль: Марина Бессонова

На площадке ARTBasement Универмага «Цветной» открывается выставка Object+Object — совместный проект дизайнера Марины Бессоновой и фотографа Дмитрия Журавлева. Тема исследования — взаимодействие предметов в пространстве. «Речь идет как об изображении предметов на фотографиях, так и о реальных объектах, которые находятся непосредственно перед зрителем», — рассказывает Марина.

Фото: Дмитрий журавлев Стиль: Марина Бессонова

В рамках фотопроекта авторы представили серию натюрмортов, составленных из знаковых дизайн-объектов — таких как соковыжималка Juicy Salif от Филиппа Старка и «мобили» Александа Колдера. Дополнением к фоторяду стала мебель по дизайну Йозефа Хоффмана, Коломона Мозера, Антонио Читтерио, Димы Логинова.

Фото: Дмитрий Журавлев Стиль: Марина Бессонова

«Моей задачей было найти и показать зрителю наиболее выигрышные стороны предметов, будь то просто цветок, кресло от известного дизайнера, кусок мрамора или лист бумаги», — комментирует автор.

Фото: ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ Стиль: Марина Бессонова