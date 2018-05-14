Ультрафиолетовая коллекция Гарри Нуриева

Один из основателей студии Crosby Studios, архитектор Гарри Нуриев разработал ультрафиолетовую коллекцию предметов для марки Opening Ceremony. Серия включает предметы интерьера, а также, впервые в карьере Гарри Нуриева, керамику и одежду.

«Каждый цвет, с которым я работаю, представляет собой определенный этап моей жизни. Независимо от того, указывает ли он на новые отношения или новый город» — говорит дизайнер.

Коллекция выполнена в двух разных стилях. Одежда, сумки и керамика украшены широкими мазками разных цветов — желтого, лазурного и кораллового. Вторая часть коллекции выпущена в едином цвете — монохромный фиолетовый, цвет года по версии Pantone. Каждый предмет был выпущен ограниченным тиражом — от 2 до 10 экземпляров. Коллекция появится в продаже в середине мая.

На создание кресло-ладони Нуриева вдохновила классическая модель Педро Фридеберга Hand. Аукционные цены на эту вещь — несколько тысяч долларов, но по словам Гарри он добыл ее на гаражной распродаже недалеко от своей квартиры в Уильямсберге. Руки также можно увидеть как часть светильников и напольных ламп.

Кресло Педро Фридеберга.

Дизайнер уже успел покорить мир своим чувством стиля в инстаграм аккаунте: необычные цветовые комбинации, отсылки к русской культуре в дизайне и новые проекты его студии по всему миру.

Гарри Нуриев основал студию Crosby Studio в 2014 году. Студия специализируется на оформлении общественных пространств, офисов, частных интерьеров, а также брендинге и графическом дизайне.