Ультрафиолетовая коллекция Гарри Нуриева

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Гарри Нуриев создал монохромную коллекцию предметов для марки Opening Ceremony
Один из основателей студии Crosby Studios, архитектор Гарри Нуриев разработал ультрафиолетовую коллекцию предметов для марки Opening Ceremony. Серия включает предметы интерьера, а также, впервые в карьере Гарри Нуриева, керамику и одежду.
«Каждый цвет, с которым я работаю, представляет собой определенный этап моей жизни. Независимо от того, указывает ли он на новые отношения или новый город» — говорит дизайнер.
Коллекция выполнена в двух разных стилях. Одежда, сумки и керамика украшены широкими мазками разных цветов — желтого, лазурного и кораллового. Вторая часть коллекции выпущена в едином цвете — монохромный фиолетовый, цвет года по версии Pantone. Каждый предмет был выпущен ограниченным тиражом — от 2 до 10 экземпляров. Коллекция появится в продаже в середине мая.
На создание кресло-ладони Нуриева вдохновила классическая модель Педро Фридеберга Hand. Аукционные цены на эту вещь — несколько тысяч долларов, но по словам Гарри он добыл ее на гаражной распродаже недалеко от своей квартиры в Уильямсберге. Руки также можно увидеть как часть светильников и напольных ламп.
Дизайнер уже успел покорить мир своим чувством стиля в инстаграм аккаунте: необычные цветовые комбинации, отсылки к русской культуре в дизайне и новые проекты его студии по всему миру.
Гарри Нуриев основал студию Crosby Studio в 2014 году. Студия специализируется на оформлении общественных пространств, офисов, частных интерьеров, а также брендинге и графическом дизайне.
Также не так давно Гарри оформил монохромный офис в Москве.
Elle Decoration
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