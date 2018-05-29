Ювелирная коллекция Екатерины Елизаровой

На многих светских мероприятиях дизайнера Екатерину Елизарову можно увидеть с примечательным фирменным аксессуаром — булавкой для воротника. Для первой авторской ювелирной коллекции Екатерина выбрала именно этот тип украшения.

Исторически булавка для воротника была исключительно мужским аксессуаром, но дизайнер стремилась сделать ее универсальной. Современный дизайн не знает гендерных различий, так и капсульная коллекция On Edge подойдет стильным мужчинам и женщинам.

«Все сферы творчества для меня очень тесно переплетены. Одна легко становится источником вдохновения для другой», — рассказывает автор об мотивах к созданию коллекции.