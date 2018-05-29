Ювелирная коллекция Екатерины Елизаровой

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Дизайнер Екатерина Елизарова представила первую ювелирную капсульную коллекцию On Edge с характерной выраженной геометрией
На многих светских мероприятиях дизайнера Екатерину Елизарову можно увидеть с примечательным фирменным аксессуаром — булавкой для воротника. Для первой авторской ювелирной коллекции Екатерина выбрала именно этот тип украшения.
Исторически булавка для воротника была исключительно мужским аксессуаром, но дизайнер стремилась сделать ее универсальной. Современный дизайн не знает гендерных различий, так и капсульная коллекция On Edge подойдет стильным мужчинам и женщинам.
«Все сферы творчества для меня очень тесно переплетены. Одна легко становится источником вдохновения для другой», — рассказывает автор об мотивах к созданию коллекции.
Капсульная серия On Edgе вдохновлена эстетикой предметного дизайна Екатерины. Автор уже не первый раз обращается к теме геометрии в своем творчестве. Например, ранее дизайнер уже работала с граненым стеклом в коллекции светильников Geometric для фабрики Preciosa.
Корпус булавки выполнен из серебра или оформлен покрытием из 24-каратного золота. Каждый аксессуар дополнен наконечником из горного хрусталя или черного кварца. Для «камней» была выбрана специальная выраженная огранка. Оригинальная форма помогает раскрыть красоту природного материала, а также создает игру солнечных бликов.
В настоящее время коллекция On Edge включает булавки для воротника, но Екатерина планирует расширение серии, а именно — вскоре должны появиться также броши и запонки в аналогичном стиле.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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