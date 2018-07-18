Переосмысление кресла Ханса Вегнера от бюро Zaha Hadid Architects

Бюро Zaha Hadid Architects представило интерпретацию культовой модели кресла CH07 датского дизайнера Ханс Вегнер (Hans J Wegner). Новая версия получила необычную форму: две изогнутые пластины прикреплены к трем конусообразным ножкам. В отличие от оригинального образца из ламинированной древесины, объект выполнен из камня и углеродного волокна.

Исторические эскизы Вегнера стали отправной точкой для дизайнеров Zaha Hadid Architects, однако их целью было создать самую тонкую и легую структуру из камня. Так, вместе с британской компанией AKT-II и Вестминстерским университетом, они рассчитали минимальную толщину листа, которая способна выдержать необходимую нагрузку. Для большей надежности конструкция была укреплена слоем углеродного волокна.

Оригинальная модель впервые появилась в 1963 году, но принесла успех своему создателю только спустя 35 лет! В 1998 году марка Carl Hansen & Son запустила масштабное переиздание: «кресло-раковина» (The Shell chair) было сделано из ламинированных листов твердой древесины в текстильной или кожаной обивке.