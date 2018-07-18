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18 июля 2018

Переосмысление кресла Ханса Вегнера от бюро Zaha Hadid Architects

Студия Zaha Hadid Architects переработала дизайн классической модели кресла CH07 Ханса Вегнера

Zaha Hadid Architects (фото 0)

Бюро Zaha Hadid Architects представило интерпретацию культовой модели кресла CH07 датского дизайнера Ханс Вегнер (Hans J Wegner). Новая версия получила необычную форму: две изогнутые пластины прикреплены к трем конусообразным ножкам. В отличие от оригинального образца из ламинированной древесины, объект выполнен из камня и углеродного волокна.

Zaha Hadid Architects (фото 1)

Исторические эскизы Вегнера стали отправной точкой для дизайнеров Zaha Hadid Architects, однако их целью было создать самую тонкую и легую структуру из камня. Так, вместе с британской компанией AKT-II и Вестминстерским университетом, они рассчитали минимальную толщину листа, которая способна выдержать необходимую нагрузку. Для большей надежности конструкция была укреплена слоем углеродного волокна.

Zaha Hadid Architects (фото 3.1)
Zaha Hadid Architects (фото 3.2)
Стул Shell CH07Z: переосмысление от Zaha Hadid Architects (фото 5)

Оригинальная модель впервые появилась в 1963 году, но принесла успех своему создателю только спустя 35 лет! В 1998 году марка Carl Hansen & Son запустила масштабное переиздание: «кресло-раковина» (The Shell chair) было сделано из ламинированных листов твердой древесины в текстильной или кожаной обивке.

Стул Shell CH07Z: переосмысление от Zaha Hadid Architects (фото 7)
Стул Shell CH07Z: переосмысление от Zaha Hadid Architects (фото 8.1)
Стул Shell CH07Z: переосмысление от Zaha Hadid Architects (фото 8.2)

Ханс Дж. Вегнер — датский дизайнер, который получил международное признание в 1950 году. Он отдавал предпочтение натуральным материалам и стремился создавать мебель не только красивую, но и функциональную. За всю жизнь он создал более 500 моделей стульев. Подробнее о дизайнере читайте в отдельном материале по ссылке.

Стул Shell CH07Z: переосмысление от Zaha Hadid Architects (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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