5 выставок о футболе в Москве

Главные музеи Москвы представляют выставки, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018

«Архитектура стадионов»

В связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 в Музее архитектуры имени А. В. Щусева проходит выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности». Основой экспозиции станут архитектурные шедевры — 12 спортивных арен от выдающихся архитекторов СССР: Николая Колли, Николая Ладовского, Дмитрия Иофана, Александра Власова и многих других. Организаторы выставки собрали коллекцию материалов, раскрывающих вековую историю строительства и проектирования стадионов. В собрании будут представлены макеты, фотографии, плакаты, видеохроники, чертежи и графические работы архитекторов. Подробнее о выставке читайте по ссылке.

Когда: до 26 мая 2018 года. Где: Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Анфилада главного здания, ул. Воздвиженка, 5/25.

М.П. Бубнов и др. Проект реконструкции Лужников к Олимпиаде. Панорама со стороны Москва-реки. 1979.

«Родченко и Степанова. Футбол»

5 июня ГМИИ им. А. С. Пушкина открывает выставку, посвященную работам Александра Родченко и Варвары Степановой. В экспозиции будут выставлены девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта. Александр Родченко и Варвара Степанова — одни из главных представителей русского авангарда и основоположники конструктивизма.

Когда: 5 июня — 15 июля 2018 года. Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Главное здание, ул. Волхонка, 12.

Футбол, 1937. Проект мужского спортивного костюма, 1923.

«Футбол и не только»

В Третьяковской галерее выставлены произведения, которые давно считаются скульптурной и живописной классикой. Тема выставки — футбол в советской России первых послереволюционных десятилетий, когда физкультура стала популярной и массовой формой досуга. Работы располагаются в залах постоянной экспозиции и в холлах музея. Среди них можно увидеть: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» М. Г. Манизера, «Хоккеисты» И. М. Чайкова.

Когда: до 11 сентября 2018 года. Где: Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10.

«Grassroots. Низовой футбол в России. Сергей Новиков».

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова «Grassroots. Низовой футбол в России». Фотопроект Grassroots посвящен теме любительского футбола в России, а также наглядно демонстрирует уникальность месторасположения российских футбольных арен и их роль в городской инфраструктуре. В рамках выставки пройдут образовательные мероприятия с участием российских и немецких специалистов спортивной журналистики.

Когда: 8 июня — 15 июля 2018 года. Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1

Сергей Новиков. Grassroots. Артем, Приморский край, 2016.

«Гол. За Россию всей душой».

Мультимедиа арт музей 1 июня приглашает на фотовыставку «Гол. За Россию всей душой». Главной темой проекта стал российский футбол и этапы турнира Junior Masters. В основе — эмоциональная составляющая профессионального и любительского спорта. Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в ходе отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в Финляндии, Англии, Азербайджане, России. Посетители выставки смогут увидеть фото футболистов в непривычной обстановке — в ходе проведения внедорожного тест-драйва.

Когда: 1 июня — 29 июля 2018 года. Где: Галерея «Загорье», ул. Лебедянская, 24.