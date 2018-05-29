Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
29 мая 2018

5 выставок о футболе в Москве

Главные музеи Москвы представляют выставки, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018

«Архитектура стадионов»

В связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 в Музее архитектуры имени А. В. Щусева проходит выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности». Основой экспозиции станут архитектурные шедевры — 12 спортивных арен от выдающихся архитекторов СССР: Николая Колли, Николая Ладовского, Дмитрия Иофана, Александра Власова и многих других. Организаторы выставки собрали коллекцию материалов, раскрывающих вековую историю строительства и проектирования стадионов. В собрании будут представлены макеты, фотографии, плакаты, видеохроники, чертежи и графические работы архитекторов.

Подробнее о выставке читайте по ссылке.

Когда: до 26 мая 2018 года.

Где: Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Анфилада главного здания, ул. Воздвиженка, 5/25.

5 выставок о футболе в Москве (фото 1)
М.П. Бубнов и др. Проект реконструкции Лужников к Олимпиаде. Панорама со стороны Москва-реки. 1979.

«Родченко и Степанова. Футбол»

5 июня ГМИИ им. А. С. Пушкина открывает выставку, посвященную работам Александра Родченко и Варвары Степановой. В экспозиции будут выставлены девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта. Александр Родченко и Варвара Степанова — одни из главных представителей русского авангарда и основоположники конструктивизма.

Когда: 5 июня — 15 июля 2018 года.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Главное здание, ул. Волхонка, 12.

5 выставок о футболе в Москве (фото 4)
Футбол, 1937.
5 выставок о футболе в Москве (фото 5)
Проект мужского спортивного костюма, 1923.

«Футбол и не только»

В Третьяковской галерее выставлены произведения, которые давно считаются скульптурной и живописной классикой. Тема выставки — футбол в советской России первых послереволюционных десятилетий, когда физкультура стала популярной и массовой формой досуга. Работы располагаются в залах постоянной экспозиции и в холлах музея. Среди них можно увидеть: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» М. Г. Манизера, «Хоккеисты» И. М. Чайкова.

Когда: до 11 сентября 2018 года.

Где: Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10.

5 выставок о футболе в Москве (фото 7)
Вратарь, А.А. Дейнека,1934.

«Grassroots. Низовой футбол в России. Сергей Новиков».

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова «Grassroots. Низовой футбол в России». Фотопроект Grassroots посвящен теме любительского футбола в России, а также наглядно демонстрирует уникальность месторасположения российских футбольных арен и их роль в городской инфраструктуре. В рамках выставки пройдут образовательные мероприятия с участием российских и немецких специалистов спортивной журналистики.

Когда: 8 июня — 15 июля 2018 года.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1

5 выставок о футболе в Москве (фото 15)
Сергей Новиков. Grassroots. Артем, Приморский край, 2016.

«Гол. За Россию всей душой».

Мультимедиа арт музей 1 июня приглашает на фотовыставку «Гол. За Россию всей душой». Главной темой проекта стал российский футбол и этапы турнира Junior Masters. В основе — эмоциональная составляющая профессионального и любительского спорта. Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в ходе отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в Финляндии, Англии, Азербайджане, России. Посетители выставки смогут увидеть фото футболистов в непривычной обстановке — в ходе проведения внедорожного тест-драйва.

Когда: 1 июня — 29 июля 2018 года.

Где: Галерея «Загорье», ул. Лебедянская, 24.

5 выставок о футболе в Москве (фото 11)
Андрей Голованов, Сергей Киврин. Диего Марадона и Гус Хиддинк перед товарищеским матчем Россия-Аргентина. Москва. 2009.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ГМИИ имени А.С. ПушкинаМультимедиа арт музейЦентр фотографии имени братьев ЛюмьерНовая ТретьяковкаАлександр РодченкоВарвара СтепановаГосударственный музее архитектуры имени А. В. Щусева
Блоги
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 