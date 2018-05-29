5 выставок о футболе в Москве

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Главные музеи Москвы представляют выставки, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018
В связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 в Музее архитектуры имени А. В. Щусева проходит выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности». Основой экспозиции станут архитектурные шедевры — 12 спортивных арен от выдающихся архитекторов СССР: Николая Колли, Николая Ладовского, Дмитрия Иофана, Александра Власова и многих других. Организаторы выставки собрали коллекцию материалов, раскрывающих вековую историю строительства и проектирования стадионов. В собрании будут представлены макеты, фотографии, плакаты, видеохроники, чертежи и графические работы архитекторов.
Подробнее о выставке читайте по ссылке.
Когда: до 26 мая 2018 года.
Где: Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Анфилада главного здания, ул. Воздвиженка, 5/25.
5 июня ГМИИ им. А. С. Пушкина открывает выставку, посвященную работам Александра Родченко и Варвары Степановой. В экспозиции будут выставлены девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта. Александр Родченко и Варвара Степанова — одни из главных представителей русского авангарда и основоположники конструктивизма.
Когда: 5 июня — 15 июля 2018 года.
Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Главное здание, ул. Волхонка, 12.
В Третьяковской галерее выставлены произведения, которые давно считаются скульптурной и живописной классикой. Тема выставки — футбол в советской России первых послереволюционных десятилетий, когда физкультура стала популярной и массовой формой досуга. Работы располагаются в залах постоянной экспозиции и в холлах музея. Среди них можно увидеть: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» М. Г. Манизера, «Хоккеисты» И. М. Чайкова.
Когда: до 11 сентября 2018 года.
Где: Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10.
Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова «Grassroots. Низовой футбол в России». Фотопроект Grassroots посвящен теме любительского футбола в России, а также наглядно демонстрирует уникальность месторасположения российских футбольных арен и их роль в городской инфраструктуре. В рамках выставки пройдут образовательные мероприятия с участием российских и немецких специалистов спортивной журналистики.
Когда: 8 июня — 15 июля 2018 года.
Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1
Мультимедиа арт музей 1 июня приглашает на фотовыставку «Гол. За Россию всей душой». Главной темой проекта стал российский футбол и этапы турнира Junior Masters. В основе — эмоциональная составляющая профессионального и любительского спорта. Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в ходе отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в Финляндии, Англии, Азербайджане, России. Посетители выставки смогут увидеть фото футболистов в непривычной обстановке — в ходе проведения внедорожного тест-драйва.
Когда: 1 июня — 29 июля 2018 года.
Где: Галерея «Загорье», ул. Лебедянская, 24.
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