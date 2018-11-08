Лекция об Оскаре Нимейере в музее «Гараж»

Оскар Нимейер (Oscar Niemeyer) — один из самых влиятельных архитекторов XX века , основатель и главный представитель современной школы бразильской архитектуры. За свою 104-летнюю творческую деятельность (а Нимейер работал до последних дней своей жизни и удивлял мир своими неожиданными коллаборациями с молодежными брендами ) он создал более 500 проектов. Но главным и любимым его детищем было строительство новой бразильской столицы — города Бразилиа. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Обо всем об этом, а также о феномене бразильской архитектуры в целом, можно будет узнать на лекции историка архитектуры, искусствоведа, преподавателя школы МАРШ Анны Броновицкой 8 ноября в образовательном центре Музея «Гараж». Вход свободный, по записи. Начало в 19: 30.

﻿https://garagemca.org/ru/event/lecture-by-anna-bronovitskaya-oscar-niemeyer-brazil-1907-2012

Для тех, кто не сможет посетить лекцию, «Гараж» организует онлайн трансляцию, которую можно будет посмотреть по ссылке ниже. Stay tuned!