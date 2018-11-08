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8 ноября 2018

Лекция об Оскаре Нимейере в музее «Гараж»

8 ноября образовательный центр Музея «Гараж» собрал всех желающих на лекцию искусствоведа и историка архитектуры Анны Броновицкой «Оскар Нимейер (Бразилия, 1907–2012)»

8 ноября — бесплатная лекция об Оскаре Нимейере в музее «Гараж» (фото 0)
Архитектор Оскар Нимейер.

Оскар Нимейер (Oscar Niemeyer) — один из самых влиятельных архитекторов XX века, основатель и главный представитель современной школы бразильской архитектуры. За свою 104-летнюю творческую деятельность (а Нимейер работал до последних дней своей жизни и удивлял мир своими неожиданными коллаборациями с молодежными брендами) он создал более 500 проектов. Но главным и любимым его детищем было строительство новой бразильской столицы — города Бразилиа.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

8 ноября бесплатная лекция об Оскаре Нимейере в музее «Гараж» (фото 2)
Дворец национального конгресса, Бразилиа. Форма здания символизирует две палаты бразильского парламента. Нижняя и верхняя палаты заседают внутри белых полусфер, их разделяют административные башни.

Обо всем об этом, а также о феномене бразильской архитектуры в целом, можно будет узнать на лекции историка архитектуры, искусствоведа, преподавателя школы МАРШ Анны Броновицкой 8 ноября в образовательном центре Музея «Гараж». Вход свободный, по записи. Начало в 19: 30.

﻿https://garagemca.org/ru/event/lecture-by-anna-bronovitskaya-oscar-niemeyer-brazil-1907-2012

Для тех, кто не сможет посетить лекцию, «Гараж» организует онлайн трансляцию, которую можно будет посмотреть по ссылке ниже. Stay tuned!

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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