Лекция об Оскаре Нимейере в музее «Гараж»

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8 ноября образовательный центр Музея «Гараж» собрал всех желающих на лекцию искусствоведа и историка архитектуры Анны Броновицкой «Оскар Нимейер (Бразилия, 1907–2012)»
Оскар Нимейер (Oscar Niemeyer) — один из самых влиятельных архитекторов XX века, основатель и главный представитель современной школы бразильской архитектуры. За свою 104-летнюю творческую деятельность (а Нимейер работал до последних дней своей жизни и удивлял мир своими неожиданными коллаборациями с молодежными брендами) он создал более 500 проектов. Но главным и любимым его детищем было строительство новой бразильской столицы — города Бразилиа.
Обо всем об этом, а также о феномене бразильской архитектуры в целом, можно будет узнать на лекции историка архитектуры, искусствоведа, преподавателя школы МАРШ Анны Броновицкой 8 ноября в образовательном центре Музея «Гараж». Вход свободный, по записи. Начало в 19: 30.
https://garagemca.org/ru/event/lecture-by-anna-bronovitskaya-oscar-niemeyer-brazil-1907-2012
Для тех, кто не сможет посетить лекцию, «Гараж» организует онлайн трансляцию, которую можно будет посмотреть по ссылке ниже. Stay tuned!
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