АРХ Москва 2018: проекты, которые нельзя пропустить

Рассказываем о самых интересных проектах и конкурсах, которые нельзя пропустить на грядущей выставке «АРХ Москва» 2018

С 16 по 20 мая в Центральном Доме Художника на Крымском Валу состоится XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» 2018. В этом году мероприятие пройдет параллельно с Московской биеннале архитектуры. Рассказываем о самых интересных выставках, арт-проектах и конкурсах на выставке, которые нельзя пропустить.

Проект «12»

Дизайнер Надежда Ананьева. Архитектор Татьяна Смирнова.

Выставка международного конкурса «АрхиГрафика 5»

Экспозиция международного конкурса «АрхиГрафика 5» при поддержке Фонда архитектурного рисунка Сергея Чобана и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова представит 30 работ архитекторов и художников. Цель конкурса — привлечь внимание широкой публики к различным видам рукотворного архитектурного рисунка. В этом году экспозиция посвящена теме преобладания эмоций и разума в творческом восприятии архитектуры. Куратор проекта: Екатерина Шалина.

Архитектурная фантазия. Олег Манов (Санкт-Петербург). Культурно-образовательный центр «Две капли». Бумага, карандаш, линер, маркер, 2017.

Выставочный проект Follow Design: «Жизнь в цвете»

Главной темой выставочного проекта Follow Design этого года станет «Жизнь в цвете» (Life in color). Авторами стендов по заявленной концепции выступят ведущие российские дизайнеры, декораторы и архитекторы. С помощью предметов и аксессуаров от брендов-участников (мебель, ткани, обои, ковры, свет) авторы представят свое видение цвета в интерьере, предложат интересные практические и колористические решения. Экспозиция пройдет при полной информационной поддержке журнала ELLE Decoration.

Куратор проекта: американский дизайнер Дэвид Феникс (David Phoenix).

Конкурс One Day Design Challenge