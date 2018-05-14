АРХ Москва 2018: проекты, которые нельзя пропустить

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Рассказываем о самых интересных проектах и конкурсах, которые нельзя пропустить на грядущей выставке «АРХ Москва» 2018
С 16 по 20 мая в Центральном Доме Художника на Крымском Валу состоится XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» 2018. В этом году мероприятие пройдет параллельно с Московской биеннале архитектуры. Рассказываем о самых интересных выставках, арт-проектах и конкурсах на выставке, которые нельзя пропустить.
Дизайнер и архитектор Мария Романова при поддержке журнала ELLE Decoration представит проект «12», посвященный творческим женщинам. 12 декораторов, дизайнеров и архитекторов России приняли участие в художественной фотосессии. Для каждой героини Мария Романова подбирала индивидуальный образ.
В рамках разных стилей и эпох были запечатлены: Надежда Ананьева, Елена Архипова, Мария Ахременкова, Ирина Глик, Татьяна Горшкова, Ирина Дымова, Варвара Зеленецкая, Анастасия Панибратова, Татьяна Рогова, Мария Романова, Амалия Тальфельд, Татьяна Смирнова.
Декоративным фоном стала авторская коллекция ковров «Пространство и Архитектура» Марии Романовой, а также материалы, с которыми участницы постоянно работают в своих проектах: камень, стекло и керамика.
Экспозиция международного конкурса «АрхиГрафика 5» при поддержке Фонда архитектурного рисунка Сергея Чобана и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова представит 30 работ архитекторов и художников. Цель конкурса — привлечь внимание широкой публики к различным видам рукотворного архитектурного рисунка. В этом году экспозиция посвящена теме преобладания эмоций и разума в творческом восприятии архитектуры.
Куратор проекта: Екатерина Шалина.
Главной темой выставочного проекта Follow Design этого года станет «Жизнь в цвете» (Life in color). Авторами стендов по заявленной концепции выступят ведущие российские дизайнеры, декораторы и архитекторы. С помощью предметов и аксессуаров от брендов-участников (мебель, ткани, обои, ковры, свет) авторы представят свое видение цвета в интерьере, предложат интересные практические и колористические решения. Экспозиция пройдет при полной информационной поддержке журнала ELLE Decoration.
Конкурс One Day Design Challenge пройдет в рамках выставки «АРХ Москва» уже во второй раз. Организатором состязания для молодых дизайнеров, архитекторов и студентов профильных вузов выступает всемирно известный производитель предметов для ванной комнаты Roca. Главная особенность конкурса заключается в том, что все его этапы ограничены одним днем, а целью проекта является разработка инновационных и одновремено простых решения для оборудования ванной комнаты. Результаты оценивает авторитетное жюри, награ за первое место — 5 000 евро и возможность быстро, ярко и эффектно заявить о себе в профессиональном сообществе.
Elle Decoration
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