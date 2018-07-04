Иммерсивная выставка мороженого от Bompas & Parr

Фуд-дизайнеры Сэм Бомпас (Sam Bompas) и Гарри Парр (Harry Parr) предлагают воспринимать пищу всеми органами чувств! Английский дуэт прославился на весь мир удивительными кулинарными шоу, а самым главным проектом Bompas & Parr стало создание Британского музея еды (BMOF) в 2015 году. Именно здесь дизайнеры запускают новый масштабный проект SCOOP — первую крупную выставку, посвященную истории популярного летнего лакомства.

Бомпас и Парр придумали экспозицию, раскрывающую прошлое, настоящее и будущее мороженого. Чего стоит ожидать от выставки — это, пожалуй, сотни съедобных фонтанов и светящегося мороженого. В пространстве музея собраны предметы из разных эпох. Например, самые разнообразные формочки для сорбета — от итальянских 1714 года и шотландских 1980-х годов. Особое внимание уделено фургонам мороженщиков, которые использовались преступными организациями для нелегальных передвижений.

Основу экспозиции составила коллекция Робина и Кэролайн Вейр — авторов книги Ice Creams, Sorbets and Gelati: The Definitive Guide (2010). Собрание, включающее ​​14 тысяч инструментов и старинного оборудования, рекламу и афиши, никогда не выставлялось раньше.

Выставка приурочена к знаковому юбилею. В этом году исполняется ровно 300 лет первому опубликованному рецепту мороженого. Он появился в 1718 году в сборнике рецептов миссис Мэри Илз (Mrs. Mary Eales’s Receipts), выпущенном в Лондоне.

Гостей на выставке встречает и провожает кафе Conehenge, в котором предлагают отведать классические вкусы, датируемые XVII веком! Интерьер зоны отдыха оформлен предметами мебели Petite Friturе.

Британский музей еды расположен в динамично развивающемся районе Кингс-Кросс, имеющем богатое промышленное наследие. Здесь разместилась новая штаб-квартира и флагманский бутик студии Tom Dixon, общественная зона Coal Drops Yard по проекту Томаса Хизервика (Tomas Heatherwick) и уникальный реконструированный жилой комплексв здании бывшего газохранилища.