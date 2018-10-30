Другая красота: 100-летие Музея Востока

Китагава Утамара (1753-1806). Три красавицы наших дней, цветная ксилография.

Единственный в России культурный центр, специализирующийся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока, открыл свои двери для посетителей 30 октября 1918 года. Этот день принято считать официальным днем рождения музея, который за свою вековую историю сменил несколько названий (музей «Ars Asiatica», Музей восточных культур, Государственный музей искусства народов Востока) и совершил несколько переездов, пока в 1984 году не развернул свои экспозиции в здании, известном под названием «Дом Луниных», — городской усадьбе первой четверти XIX века на Никитском бульваре.

Джалсарай. Копия картины Сономцэрэна. Портрет супруги тушету-хана. Монголия, 1948 год. Бумага, темпера. Государственный музей Востока.

Сегодня собрание музея насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Более 600 из них будут представлены на посвященной 100-летию музея выставке «Восток. Другая красота». Выставка займет все шесть залов музейного комплекса и задействует все основные регионы, представленные в коллекции музея: Центральная Азия, страны ислама, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия.

Чан Донг Лыонг. Перед демонстрацией. Вьетнам 1957 год. Шелк, краски водяные, тушь.

Выставка «Восток. Другая красота» посвящена женщине в традиционной культуре, ее роли и пониманию женской красоты в целом. На первый взгляд, вопрос о том, что красиво — прост, и еще проще вопрос о том, кто красив. Но если углубиться — то становится очевидно, что у каждой страны свои каноны красоты, которые в разных частях света и в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными. Выставка затрагивает не только женскую внешность: костюм, украшения — но и маленькие кусочки женского быта, того особого мира, который для мужчины традиционно был тайной за семью печатями. Он остается тайною и сейчас — и на Востоке это очевидно, как нигде.

В.В. Сидамон - Эристави. Царица Тамара. Грузя, Тифлис, 1917 год. Холст, масло.