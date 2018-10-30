Другая красота: 100-летие Музея Востока

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Единственный специализированный музей восточного искусства в России отмечает свое столетие открытием масштабной выставки «Восток. Другая красота»
Единственный в России культурный центр, специализирующийся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока, открыл свои двери для посетителей 30 октября 1918 года. Этот день принято считать официальным днем рождения музея, который за свою вековую историю сменил несколько названий (музей «Ars Asiatica», Музей восточных культур, Государственный музей искусства народов Востока) и совершил несколько переездов, пока в 1984 году не развернул свои экспозиции в здании, известном под названием «Дом Луниных», — городской усадьбе первой четверти XIX века на Никитском бульваре.
Сегодня собрание музея насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Более 600 из них будут представлены на посвященной 100-летию музея выставке «Восток. Другая красота». Выставка займет все шесть залов музейного комплекса и задействует все основные регионы, представленные в коллекции музея: Центральная Азия, страны ислама, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия.
Выставка «Восток. Другая красота» посвящена женщине в традиционной культуре, ее роли и пониманию женской красоты в целом. На первый взгляд, вопрос о том, что красиво — прост, и еще проще вопрос о том, кто красив. Но если углубиться — то становится очевидно, что у каждой страны свои каноны красоты, которые в разных частях света и в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными. Выставка затрагивает не только женскую внешность: костюм, украшения — но и маленькие кусочки женского быта, того особого мира, который для мужчины традиционно был тайной за семью печатями. Он остается тайною и сейчас — и на Востоке это очевидно, как нигде.
Цель выставки — представить облик и внутренний мир восточной красавицы. Среди предметов костюма можно будет увидеть национальные, праздничные и свадебные платья, головные уборы, кафтаны, а также знаменитые китайские туфли для бинтования ног. В разделе украшения будут представлены: серьги, браслеты амулетницы, наголовные украшения, поясные наборы. Более шестисот музейных предметов: живопись и графика, костюм и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства воссоздадут образ и уклад жизни восточных женщин. Выставка «Восток. Другая красота», 31 октября 2018 — 20 января 2019, Москва, Никитский бульвар, дом 12-а.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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