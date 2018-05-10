Язык жестов: ковры Елены Бавлаковой на биеннале в Венеции

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Дизайнер Елена Бавлакова представит коллекцию ковров, посвященную языку глухонемых
Venice Design — проект, созданный в рамках Архитектурной биеннале в Венеции 2018. В этом году с 26 мая по 25 ноября Venice Design пройдет в третий раз. В историческом Palazzo Michiel с видом на Гранд-канал свои работы покажут более 60 дизайнеров из 30 стран. Они предложат идеи по развитию промышленного дизайна и градостроительства. Кроме Елены Бавлаковой, Россию в проекте также представят Макс Касымов и Ольга Подольская.
Социально значимый проект Елены Бавлаковой поднимает проблемы общения людей с ограниченными возможностями — глухонемых. В дизайне коллекции «Говорящая тишина» (Speaking Silenсе) отражена эмоциональная составляющая языка жестов, в котором взгляды и знаки становятся выразительнее самих слов. «Язык глухонемых — это искусство жить в собственной безмолвной вселенной, вселенной без шума. Все ненужное превращается в фон, остается главное — послание», — комментирует проект Елена.
Ковры Speaking Silenсе — это деревянные гобелены, реализованные при сотрудничестве с итальянской фабрикой TABU. Мягкая основа дополнена инкрустацией из окрашенного шпона.
Когда: 26 мая — 25 ноября 2018 года.
Где: Венеция, Palazzo Michiel, Strada Nuova — 4391 Campo Santi Apostoli, 30121.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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