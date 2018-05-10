Язык жестов: ковры Елены Бавлаковой на биеннале в Венеции

Venice Design — проект, созданный в рамках Архитектурной биеннале в Венеции 2018. В этом году с 26 мая по 25 ноября Venice Design пройдет в третий раз. В историческом Palazzo Michiel с видом на Гранд-канал свои работы покажут более 60 дизайнеров из 30 стран. Они предложат идеи по развитию промышленного дизайна и градостроительства. Кроме Елены Бавлаковой, Россию в проекте также представят Макс Касымов и Ольга Подольская.