ELLE Decoration Design Days в Краснодаре

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
На краснодарской площадке AP home (Краснодар) прошло традиционное событие - ELLE Decoration Design Days
18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home прошло очередное знаковое событие для архитектурно-дизайнерского сообщества — ELLE Decoration Design Days 2018. Elle Decoration и AP Luxury Brands провели курс лекций и мастер-классов «Теория и практика создания современного интерьера».
В этом году выступали такие ведущие российские спикеры, как Алексей Дорожкин, Ирина Глик, Кирилл Истомин, Анна Муравина и Светлана Арефьева.
Известный российский декоратор Кирилл Истомин, хедлайнер мероприятия, прочитал свою авторскую лекцию о русских традициях в современном дизайне интерьеров.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)