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24 мая 2018

ELLE Decoration Design Days в Краснодаре

На краснодарской площадке AP home (Краснодар) прошло традиционное событие - ELLE Decoration Design Days

Кирилл Истомин.
Ирина Глик.
Анна Муравина.
Светлана Арефьева.

18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home прошло очередное знаковое событие для архитектурно-дизайнерского сообщества — ELLE Decoration Design Days 2018. Elle Decoration и AP Luxury Brands провели курс лекций и мастер-классов «Теория и практика создания современного интерьера».

В этом году выступали такие ведущие российские спикеры, как Алексей Дорожкин, Ирина Глик, Кирилл Истомин, Анна Муравина и Светлана Арефьева.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Известный российский декоратор Кирилл Истомин, хедлайнер мероприятия, прочитал свою авторскую лекцию о русских традициях в современном дизайне интерьеров.

ELLE Decoration Design Days в Краснодаре (фото 4)
Алеся Семилетова (посередине).
Алла Херцман.
Анна Горелова и Анастасия Краттли.
Дарья Хмелевская и Наталия Кузьмина.
Елена Алдошина (посередине).
Инна Олейникова и Алеся Кириенко.
Ирина Бобровская.
Ирина Наумова (справа).
Ксения и Сергей Плотниковы.
Мила Коломийцева и Алина Землякова.
Надежда Михайленко и Екатерина Бекух.
Яна Холикбердиева.

Elle Decoration

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