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ELLE DECORATION выбрал лучшие события месяца в области искусства, дизайна и архитектуры. Не пропустите!

Выставка Архипа Куинджи

Более 180 произведений выдающегося пейзажиста-новатора XIX века Архипа Куинджи впервые с 1992 года собрали вместе в залах Третьяковской галереи. Кроме известных полотен, здесь покажут картины, этюды и зарисовки, привезенные в Москву из региональных и зарубежных музеев.

Когда: до 17 февраля 2019 года.

Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 12.

Главные выставки ноября (фото 1)

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова

Ольга Хохлова — балерина, танцовщица «Русского балета» Сергея Дягилева и первая жена Пабло Пикассо. Полотна, на которых ее запечатлел великий испанский художник, выставят в залах Пушкинского музея в рамках экспозиции «Пабло Пикассо и Ольга Хохлова».

Когда: 20 ноября 2018 — 3 февраля 2019.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.

Главные выставки ноября (фото 3)

Ретроспектива скульптора Жака Липшица

Жак Липшиц родился в конце XIX века на территории Литвы, в 1909 году приехал учиться в Париж, а уже в 1920-х стал одним из самых известных скульп-торов-кубистов Европы. Его работы продемонстрируют в ММОМА на ретроспективной выставке.

Когда: 27 ноября 2018 — 3 марта 2019.

Где: Московский музей современного искусства, ул. Петровка, 25.

Главные выставки ноября (фото 5)

Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех

После успеха масштабной рет­роспективы художников-концептуалистов в лондонской Tate Modern и Эрмитаже живопись, графика и инсталляции приехали в Москву. За сценографию выставки отвечал Евгений Асс. Эксклюзивное интервью с архитектором читайте здесь.

Когда: до 13 января 2019.

Где: Новая Третьяковка, ул. Крымский Вал, 10.

Главные выставки ноября (фото 7)

Современный сад Дамиана Ортеги

До конца февраля пространство перед музеем «Гараж» займут скульптуры мексиканского художника Дамиана Ортеги. Объекты из бетона и фанеры обыгрывают логотипы известных корпораций и исследуют тему прогресса и глобализации.

Когда: до 28 февраля 2019.

Где: Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32.

Главные выставки ноября (фото 9)

Константин Истомин. Мастерская художника

Сто работ русского живописца, одного из основателей Вхутемаса, участника художественных объединений «Маковец» и «4 искусства» приезжают в Третьяковку из Санкт-Петербурга, Саратова, Курска и частных собраний.

Когда: 1 ноября 2018 — 31 января 2019.

Где: Новая Третьяковка, ул. Крымский Вал, 10.

Главные выставки ноября (фото 11)

Восток. Другая красота. Выставка к 100-летию Музея Востока

Единственный специализированный музей восточного искусства в России отмечает свое столетие открытием масштабной выставки «Восток. Другая красота». Подробнее об этом событии читайте здесь.

Когда: 31 октября 2018 — 20 января 2019.

Где: Музей Востока. Москва, Никитский бульвар, 12-а.

Главные выставки ноября (фото 15)

Вим Дельвуа. Галерея Gary Tatintsian Gallery

Бельгийский художник Вим Дельвуа (Wim Delvoye) славится своими экспериментами в сфере нео-концептуального искусства. Увидеть некоторые из них можно будет в ноябре в галерее Gary Tatintsian Gallery. Подробнее про это событие по ссылке.

Когда: 9 ноября 2018 — 9 февраля 2019.

Где: Галерея Gary Tatintsian Gallery, Серебряническая набережная, 19.

Главные выставки ноября (фото 19)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
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