Главные выставки ноября

Выставка Архипа Куинджи

Более 180 произведений выдающегося пейзажиста-новатора XIX века Архипа Куинджи впервые с 1992 года собрали вместе в залах Третьяковской галереи. Кроме известных полотен, здесь покажут картины, этюды и зарисовки, привезенные в Москву из региональных и зарубежных музеев.

Когда: до 17 февраля 2019 года.

Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 12.