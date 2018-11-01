Главные выставки ноября

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ELLE DECORATION выбрал лучшие события месяца в области искусства, дизайна и архитектуры. Не пропустите!
Более 180 произведений выдающегося пейзажиста-новатора XIX века Архипа Куинджи впервые с 1992 года собрали вместе в залах Третьяковской галереи. Кроме известных полотен, здесь покажут картины, этюды и зарисовки, привезенные в Москву из региональных и зарубежных музеев.
Когда: до 17 февраля 2019 года.
Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 12.
Ольга Хохлова — балерина, танцовщица «Русского балета» Сергея Дягилева и первая жена Пабло Пикассо. Полотна, на которых ее запечатлел великий испанский художник, выставят в залах Пушкинского музея в рамках экспозиции «Пабло Пикассо и Ольга Хохлова».
Когда: 20 ноября 2018 — 3 февраля 2019.
Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.
Жак Липшиц родился в конце XIX века на территории Литвы, в 1909 году приехал учиться в Париж, а уже в 1920-х стал одним из самых известных скульп-торов-кубистов Европы. Его работы продемонстрируют в ММОМА на ретроспективной выставке.
Когда: 27 ноября 2018 — 3 марта 2019.
Где: Московский музей современного искусства, ул. Петровка, 25.
После успеха масштабной ретроспективы художников-концептуалистов в лондонской Tate Modern и Эрмитаже живопись, графика и инсталляции приехали в Москву. За сценографию выставки отвечал Евгений Асс. Эксклюзивное интервью с архитектором читайте здесь.
Когда: до 13 января 2019.
Где: Новая Третьяковка, ул. Крымский Вал, 10.
До конца февраля пространство перед музеем «Гараж» займут скульптуры мексиканского художника Дамиана Ортеги. Объекты из бетона и фанеры обыгрывают логотипы известных корпораций и исследуют тему прогресса и глобализации.
Когда: до 28 февраля 2019.
Где: Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32.
Сто работ русского живописца, одного из основателей Вхутемаса, участника художественных объединений «Маковец» и «4 искусства» приезжают в Третьяковку из Санкт-Петербурга, Саратова, Курска и частных собраний.
Когда: 1 ноября 2018 — 31 января 2019.
Где: Новая Третьяковка, ул. Крымский Вал, 10.
Единственный специализированный музей восточного искусства в России отмечает свое столетие открытием масштабной выставки «Восток. Другая красота». Подробнее об этом событии читайте здесь.
Когда: 31 октября 2018 — 20 января 2019.
Где: Музей Востока. Москва, Никитский бульвар, 12-а.
Бельгийский художник Вим Дельвуа (Wim Delvoye) славится своими экспериментами в сфере нео-концептуального искусства. Увидеть некоторые из них можно будет в ноябре в галерее Gary Tatintsian Gallery. Подробнее про это событие по ссылке.
Когда: 9 ноября 2018 — 9 февраля 2019.
Где: Галерея Gary Tatintsian Gallery, Серебряническая набережная, 19.
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