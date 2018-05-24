Итоги конкурса One Day Design Challenge

20 мая в рамках выставки «АРХ Москва» во второй раз прошел конкурс One Day Design Challenge

One Day Design Challenge — международный конкурс для молодых дизайнеров и архитекторов, который организует. производитель предметов для ванной комнаты Roca. Впервые конкурс был проведен в 2012 году в Барселоне.

Все этапы конкурса проходят в один день. В этом году были представлены 112 работ от студентов и молодых специалистов в области дизайна и архитектуры. Целью проекта стала разработка инновационных и простых решения для обустройства ванной комнаты.

В преддверии Чемпионата мира по футболу участникам за 8 часов работы предлагалось разработать проект туалетной комнаты для посетителей стадиона. Участники должны были разработать как дизайн отдельных предметов, так и предложить новые пространственные решения.

Первое место занял проект Артема Степанова (Srelka Insitute) под названием «Свое общее место». Основная идея проекта состоит в использовании в санузле модульной системы, которая обеспечивает правильное зонирование пространства. Такой разделение дает возможность использовать туалет одновременно большему количеству людей. Автор проекта получил диплом и чек на 5000 евро из рук Посла Королевства Испания в России — Игнасио Ибаньеса и основателей архитектурной мастерской Za bor Петра Зайцева и Арсения Борисенко.

Второе место занял проект DAS KLO от студентов МГХПА им. Строганова: Полина Львова, Евгения Садовская и Екатерина Максимова. Они представили помещение в виде компактной мобильной конструкции, совмещающая унитаз и раковину. Благодаря разработанной технологии можно вторично использовать воду и сократить время пользования туалетом.

Награды призерам вручили: Тимур Бурбаев, арт-директор направления «Промышленный дизайн» Студии Артемия Лебедева и главный редактор журнала ELLE DECORATION Алексей Дорожкин.

Третье место занял проект WECO, разработанный студентами Высшей Школы Экономики — Светланой Пусейновой и Марией Степановой, предложившими эргомичное и эстетичное пространство с функциональной кабиной для родителей с ребенком. Авторов награждал Святослав Саакян, основатель студии промышленного дизайна slava’saakyan.