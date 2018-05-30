Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости
30 мая 2018

Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку

В галерее Port Baku Mall откроется персональная выставка Кирилла Истомина

Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 0)
Кирилл Истомин.
Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 1)

В конце мая открывается персональная выставка одного из ведущих дизайнеров интерьеров в России — Кирилла Истомина. На выставке Living with Art будут представлены фото проектов, реализованных дизайн-студией Kirill Istomin Interior Design & Decoration по всему миру.

Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 3)
Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 4)

Центральную часть экспозиции займет интерьерная инсталляция с азербайджанскими мотивами, созданную специально для Баку. Кроме того, главный редактор журнала «Баку» и дочь действующего президента Азербайджана — Лейла Алиева — покажет коллекцию своих картин.

Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 5.1)
Работа Лейлы Алиевой.
Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку (фото 5.2)
Лейла Алиева.

Компания Kirill Istomin Interior Design & Decoration работает над проектами с 2002 года. Их проекты реализуются не только в России, но и в Париже, Женеве, Лондоне и Нью-Йорке. Компания создает проекты частных интерьеров, офисов и внутренней архитектуры зданий. Для каждого объекта разрабатывается авторская мебель, обои и ткани, постельное белье, аксессуары, а также подбираются редкие предметы искусства.

Когда: c 30 мая 2018 года.

Где: Галерее Port Baku Mall, Баку.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Кирилл ИстоминЛейла Алиева
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
 