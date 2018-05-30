Картины Лейлы Алиевой на выставке Кирилла Истомина в Баку

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В галерее Port Baku Mall откроется персональная выставка Кирилла Истомина
В конце мая открывается персональная выставка одного из ведущих дизайнеров интерьеров в России — Кирилла Истомина. На выставке Living with Art будут представлены фото проектов, реализованных дизайн-студией Kirill Istomin Interior Design & Decoration по всему миру.
Центральную часть экспозиции займет интерьерная инсталляция с азербайджанскими мотивами, созданную специально для Баку. Кроме того, главный редактор журнала «Баку» и дочь действующего президента Азербайджана — Лейла Алиева — покажет коллекцию своих картин.
Компания Kirill Istomin Interior Design & Decoration работает над проектами с 2002 года. Их проекты реализуются не только в России, но и в Париже, Женеве, Лондоне и Нью-Йорке. Компания создает проекты частных интерьеров, офисов и внутренней архитектуры зданий. Для каждого объекта разрабатывается авторская мебель, обои и ткани, постельное белье, аксессуары, а также подбираются редкие предметы искусства.
Когда: c 30 мая 2018 года.
Где: Галерее Port Baku Mall, Баку.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)