Коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана на Sotheby’s

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Наследие Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, включая жилые апартаменты и редкие произведения искусства, выставят на торги в Париже
Аукционный дом Sotheby’s выступил с официальным заявлением о том, что уже этой осенью планирует выставить на аукцион часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. Торги назначены на конец октября. В Париже будет представлено всего около 800 лотов — среди них исламское, африканское, азиатское искусство, редкий антиквариат, современное искусство, а также дома и апартаменты Берже.
В декабре Sotheby’s планирует устроить дополнительный аукцион, на котором можно будет приобрести книги и рукописи Берже. Напомним, что ранее в 2009 году меценат продал значительное количество коллекции на аукционе Christie’s, чтобы собрать средства для финансирования двух культурных фондов, посвященных Сен-Лорану. А часть библиотеки Берже несколько лет назад еще при жизни владельца продавал известный парижский дом Artcurial.
Большая часть вырученных средств будет направлена в Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана в Париже и Фонд Жардин Мажорель в Марракеше.
В числе важных анонсированных работ осеннего аукциона эксперты и коллекционеры отмечают десять картин Бернара Бюффе.
Elle Decoration
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