Коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана на Sotheby’s

Наследие Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, включая жилые апартаменты и редкие произведения искусства, выставят на торги в Париже

Парижские апартаменты Пьера Берже станут одним из лотов Фото: Sotheby’s Art Digital Studio

Аукционный дом Sotheby’s выступил с официальным заявлением о том, что уже этой осенью планирует выставить на аукцион часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. Торги назначены на конец октября. В Париже будет представлено всего около 800 лотов — среди них исламское, африканское, азиатское искусство, редкий антиквариат, современное искусство, а также дома и апартаменты Берже.

Парижские интерьеры Берже на Rue Bonaparte Фото: Sotheby’s Art Digital Studio

В декабре Sotheby’s планирует устроить дополнительный аукцион, на котором можно будет приобрести книги и рукописи Берже. Напомним, что ранее в 2009 году меценат продал значительное количество коллекции на аукционе Christie’s, чтобы собрать средства для финансирования двух культурных фондов, посвященных Сен-Лорану. А часть библиотеки Берже несколько лет назад еще при жизни владельца продавал известный парижский дом Artcurial.

Парижские интерьеры Берже на Rue Bonaparte Фото: Sotheby’s Art Digital Studio

Большая часть вырученных средств будет направлена в Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана в Париже и Фонд Жардин Мажорель в Марракеше.

Работа «Autoportrait sur fond noir» , Бернар Бюффе, 1956 Фото: Sotheby’s Art Digital Studio

В числе важных анонсированных работ осеннего аукциона эксперты и коллекционеры отмечают десять картин Бернара Бюффе.

Дом Берже в Нормандии Фото: SOTHEBY’S ART DIGITAL STUDIO