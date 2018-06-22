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22 июня 2018

Коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана на Sotheby’s

Наследие Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, включая жилые апартаменты и редкие произведения искусства, выставят на торги в Париже

Коллекция Пьера Берже будет продана на Sotheby’s (фото 0)
Парижские апартаменты Пьера Берже станут одним из лотов
Фото: 
Sotheby’s Art Digital Studio

Аукционный дом Sotheby’s выступил с официальным заявлением о том, что уже этой осенью планирует выставить на аукцион часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. Торги назначены на конец октября. В Париже будет представлено всего около 800 лотов — среди них исламское, африканское, азиатское искусство, редкий антиквариат, современное искусство, а также дома и апартаменты Берже.

Коллекция Пьера Берже будет продана на Sotheby’s (фото 2)
Парижские интерьеры Берже на Rue Bonaparte
Фото: 
Sotheby’s Art Digital Studio

В декабре Sotheby’s планирует устроить дополнительный аукцион, на котором можно будет приобрести книги и рукописи Берже. Напомним, что ранее в 2009 году меценат продал значительное количество коллекции на аукционе Christie’s, чтобы собрать средства для финансирования двух культурных фондов, посвященных Сен-Лорану. А часть библиотеки Берже несколько лет назад еще при жизни владельца продавал известный парижский дом Artcurial.

Коллекция Пьера Берже будет продана на Sotheby’s (фото 3)
Парижские интерьеры Берже на Rue Bonaparte
Фото: 
Sotheby’s Art Digital Studio

Большая часть вырученных средств будет направлена в Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана в Париже и Фонд Жардин Мажорель в Марракеше.

Коллекция Пьера Берже будет продана на Sotheby’s (фото 1)
Работа «Autoportrait sur fond noir» , Бернар Бюффе, 1956
Фото: 
Sotheby’s Art Digital Studio

В числе важных анонсированных работ осеннего аукциона эксперты и коллекционеры отмечают десять картин Бернара Бюффе.

Sotheby’s выставят на торги часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана (фото 7)
Дом Берже в Нормандии
Фото: 
SOTHEBY’S ART DIGITAL STUDIO
Коллекция Пьера Берже будет продана на Sotheby’s (фото 4)
Парижские интерьеры Берже на Rue Bonaparte
Фото: 
Sotheby’s Art Digital Studio

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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