Макс Касымов на Архитектурной биеннале в Венеции

Студия Max Kasymov interior/Design примет участие в одном из самых знаковых событий года в мире дизайна — Архитектурной биеннале в Венеции 2018. В старинных интерьерах знаменитого Palazzo Michiel будет представлена концептуальная мебельная инсталляция. Экспозиция включит сразу несколько объектов Макса Касымова наряду с известными дизайнерами со всего мира — комод ?uck и шкаф PiXL. Студия примет участие в мероприятии по приглашению Европейского Культурного Центра и голландского фонда GAA.

«Задача современного дизайна заключается не только в том, чтобы сделать жизнь человека красивой и удобной, но и помочь раскрыть себя как личность. Дизайнерские объекты — это актуальное средство самовыражения, они несут эмоции, транслируют определенные идеи», — рассказывает Макс Касымов о концепции инсталляции.

Комод ?uck — емкое воплощение мысли, что наша жизнь подобна игре, где каждый день и любое принятое решение оборачивается удачей или своего рода проигрышем. Все эти победы и поражения мы складываем в копилку нашей жизни, словно вещи в комод.

Шкаф PiXL — визуальная демонстрация графических технологий, за которым скрывается множество смыслов. Пиксельный фасад подобен нашему мироощущению, которое состоит из цепочки повседневных событий, мимолетных встреч и ярких эмоций.