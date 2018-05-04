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4 мая 2018
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Макс Касымов на Архитектурной биеннале в Венеции

Студия Max Kasymov представит в Венеции эмоциональную инсталляцию на тему самовыражения личности через объекты дизайна

Макс Касымов на Архитектурной биеннале в Венеции (фото 0)

Студия Max Kasymov interior/Design примет участие в одном из самых знаковых событий года в мире дизайна — Архитектурной биеннале в Венеции 2018. В старинных интерьерах знаменитого Palazzo Michiel будет представлена концептуальная мебельная инсталляция. Экспозиция включит сразу несколько объектов Макса Касымова наряду с известными дизайнерами со всего мира — комод ?uck и шкаф PiXL. Студия примет участие в мероприятии по приглашению Европейского Культурного Центра и голландского фонда GAA.

«Задача современного дизайна заключается не только в том, чтобы сделать жизнь человека красивой и удобной, но и помочь раскрыть себя как личность. Дизайнерские объекты — это актуальное средство самовыражения, они несут эмоции, транслируют определенные идеи», — рассказывает Макс Касымов о концепции инсталляции. 

Макс Касымов на Архитектурной биеннале в Венеции (фото 3)

Комод ?uck — емкое воплощение мысли, что наша жизнь подобна игре, где каждый день и любое принятое решение оборачивается удачей или своего рода проигрышем. Все эти победы и поражения мы складываем в копилку нашей жизни, словно вещи в комод.

Шкаф PiXL — визуальная демонстрация графических технологий, за которым скрывается множество смыслов. Пиксельный фасад подобен нашему мироощущению, которое состоит из цепочки повседневных событий, мимолетных встреч и ярких эмоций. 

Макс Касымов на Архитектурной биеннале в Венеции (фото 5)

Когда: 26 мая — 25 ноября 2018 года. 

Где: Венеция, Palazzo Michiel, Strada Nuova — 4391 Campo Santi Apostoli, 30121.

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