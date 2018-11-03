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3 ноября 2018

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018»

4 — 5 ноября уже в шестой раз в Москве проходит «Ночь искусств», девиз которой в этом году «Искусство — объединяет». Куда сходить и что посмотреть , читайте в нашем гиде

Мультимедиа Арт Музей

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 1)
Инсталляция Ionesco Suite группы Masbedo, 2013.

В Мультимедиа Арт Музее (МАММ) посетителям подготовили обширную программу. Выставки Джима Дайна, Виктора Пивоварова и арт-дуэта MASBEDO, бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых, лучший видеоарт студентов и выпускников Школы Родченко, а также перформанс и live-set музыканта Ладомира Зелинского (GhostNoir) и DJ set DIGIDON — ярких представителей танцевальной сцены Санкт-Петербурга и Москвы.

Режим работы: с 18:00 вход в музей свободный

Адрес: ул. Остоженка, д. 16, ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿www.mamm-mdf.ru

Государственный Музей Востока

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 4)
У. Ядасмурэн. Исполнительница на шанзе Монгогия, 1959 г. Бумага, гуашь Из коллекции ГМВ.

В Музее Востока в рамках ночи искусств можно будет познакомиться с двумя юбилейными выставками, приуроченными к 100-летию музея. Будут открыты выставка архивных документов, афиш и скульптур «Люди и вещи» и выставочный проект «Другая красота», где представлено более 600 музейных предметов от живописи и декоративно-прикладного искусства до костюмов и ювелирных украшений. А еще гостей ждет лекция-концерт японских барабанщиков «Тaiko In-Spiration», организованная экскурсия по искусству Кореи и Дальнему Востоку, а также обучащие мастер-классы по игре в Го.

Режим работы: 4 ноября до 24:00, касса до 23:00 (вход по бесплатным билетам с 18:00)

Адрес: Никитский бульвар, д.12а, www.orientmuseum.ru

Новая Третьяковка

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 7)
Илья Кабаков. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». 1985 год.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу в «Ночь Искусств» посетителей ждет поп-ап тату-салон по мотивам иллюстраций М. Ларионова, футуристическая Буффонада и марафон экскурсий по постоянной экспозиции «Искусство XX века». А еще прекрасная возможность бесплатно посетить главную выставку осени — «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех».

Режим работы: 4 ноября с 10.00 до 24:00 (кассы и вход до 23:00). С 18.00 вход для индивидуальных посетителей по бесплатным билетам (кроме выставки «Архип Куинджи»

﻿﻿﻿Адрес: Крымский Вал, 10,﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿www.tretyakovgallery.ru

Музей архитектуры имени Щусева

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 10)
Александр Дейнека. «Женский портрет», 1950-е гг.

Специально к «Ночи искусств» Музей архитектуры имени Щусева подготовил квест по Скульптурному дворику музея, где представлена коллекция скульптуры XVIII–XIX вв, а главное — старинные здания, формирующие ансамбль городской усадьбы Талызиных. Победителей ждут призы! Кроме того здесь можно будет бесплатно увидеть выставку «Александр Дейнека. Контуры глобальной эпохи».

Режим работы: 4 ноября с 18:00 до 22:00 вход на все экспозиции свободный.

Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25, www.muar.ru

Музей современной фортификации «Бункер-703 МИД СССР»

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 13)

4 ноября в музее «Бункер-703 МИД СССР» можно будет побывать на уникальной выставке «Москва НЕ провалится», на которой представлены картины и фотографии, посвященные подземельям столицы. Уникально само пространство, в котором они выставляются: экспозиция разместится в бывшем бункере МИД СССР, рассекреченном в 2018 году, на глубине 43 метра!

Время работы: 4 ноября 15:00 — 24:00

Адрес: Москва, 2 Новокузнецкий пер, д. 14, https://bunker703.ru

Галерея на Шаболовке

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 17)

В рамках «Ночи искусств» в галерее «На Шаболовке» пройдет лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна и РАНХиГС о развитии графического языка в контексте истории XX века. Лекция приурочена к выставке «ИЗОСТАТ», посвященной истории Всесоюзного института изобразительной статистики — Института Изостат.

Время лекции: 4 ноября 19:00 — 21:00

Адрес: ул. Серпуховский Вал, 24 к. 2, www.nashabolovke-gallery.com

Документальный сериал «Художник говорит» в сети кинотеатров «Москино» и Третьяковской галерее

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 20)

В кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи и кинотеатрах сети «Москино» состоится показ трех выпусков документального сериала «Художник говорит». Современные художники Эрик Булатов, Леонид Соков и Игорь Шелковский рассказывают о своем творчестве, важных событиях и людях, делятся взглядами на искусство, показывают мастерские и значимые места Москвы.

Время показа: 4 ноября в Третьяковской галерее, кинотеатрах «Искра», «Тула» и «Сатурн» в 20:00, в кинотеатре «Юность» в 21:00

Вход свободный (в порядке живой очереди)

www.mos.ru/calendar/event/51075088

ГМИИ имени Пушкина

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 23)

В «Ночь искусств» ГМИИ им. Пушкина предлагает бесплатные экскурсии по Главному зданию от Клуба юных искусствоведов, презентацию бесплатных приложений-путеводителей по музею, музыкальный перформанс в пространстве постоянной экспозиции. Лайфхак: чтобы попасть в музей без очереди, нужно пройти на сайте он-лайн викторину на знание произведений искусства.

Режим работы: 4 ноября 18:00–23:00 (вход до 22:00)

Адрес: Волхонка, 12, www.pushkinmuseum.art

Музей русского импрессионизма

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 26)

Музей русского импрессионизма приглашает всех желающих на выставку футуриста Давида Бурлюка и «Интеллектуальный спор поколений» в формате public talk с участием известных писателей, художников и музыкантов разных возрастов. Начало дискуссий в 15:00. Вход на мероприятия по предварительной регистрации на сайте. Все публичные дискуссии будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

Время мероприятий: 4 ноября 15:00 — 24:00

Адрес: Ленинградский проспект, д. 15 стр. 11, www.rusimp.su

Музей-заповедник Царицыно

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 29)

Музей-заповедник «Царицыно» предлагает культурно-музыкальную программу «Ночь в Царицыно», которая включает экскурсию по центральной дворцовой части императорской усадьбы, музыкальные концерты, спектакли и спецпроект «Галерея в небе» с использованием технологий дополненной реальности.

Время работы: 18:00–24:00

Адрес: улица Дольская, д.1, http://tsaritsyno-museum.ru

ВДНХ

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 32)

4 ноября москвичей и гостей столицы на ВДНХ ждет масса мероприятий. В этот вечер можно будет бесплатно сходить на выставку «Курортная мода» в павильоне №16 «Гидрометеорология» — костюмы 1920–1930-х годов, бермуды, первые бикини, революционные мини-платья и соломенные шляпы, выставка художника по костюмам Дмитрия Андреева «Закройщик иллюзий». Также будут открыты для бесплатного посещения центр «Космонавтика и авиация», выставки «Молодые, но не сломленные» и «Павильон „Космос“: между небом и землей» в павильоне №34, Политехнический музей и Музей кино с культурно-образовательной программой.

Время работы: до 00:00, вход с 18:00 до 24:00 бесплатный (кроме посещения интерактивного музейного комплекса «Буран»). Политехнический музей с 18:00 до 23:00.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Вход на все мероприятия свободный с 13:00 до 21:00.

Адрес: проспект Мира, 119, www.vdnh.ru

Московский планетарий

Московский Планетарий приглашает на музыкальную ночь — марафон новой музыки и видео-арта. Романтические абстракции, призрачная электроакустика, гипнотический бит и музыка для конца света вместе с новой визуальной программой студии интерактивных медиа «Сила света». Куратор события — независимое объединение RUSH (Russian Music Export Initiative) — отобрал самых интересных российских исполнителей младше 25 лет.

Время мероприятий: 23:00–03:15

Адрес Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1, http://planetarium-moscow.ru

Электротеатр «Станиславский»

Выставка в бункере, танцы в музее и другие события «Ночи искусств 2018» (фото 37)

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября 2018 года электротеатр «Станиславский» представляет совместный проект с Государственным центральным музеем современной истории России «Тайны зданий на Тверской». Организаторы обещают не «привычно-скучную экскурсию», а полное погружение в историю особняков, в которых расположены музей и театр. Групп будет две: одна начинает экскурсию от музея, другая от театра. Приятный бонус: все участники получат приглашение на спектакль Олега Добровольского «Визит дамы», который пройдет на основной сцене Электротеатра после окончания экскурсии.

Сбор участников экскурсии в 16:45. Начало экскурсий для обеих групп в 17:00

Вход свободный по предварительной регистрации на TimePad.﻿﻿

﻿﻿Адрес: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Тверская, 23, www.electrotheatre.ru

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Хёрст Шкулёв Паблишинг

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+7 (495) 633-5-633
Факс:
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выставкаТретьяковская галереяМультимедиа арт музейВДНХМузей русского импрессионизмаНовая ТретьяковкаМузей архитектуры имени Щусевагород МоскваМузей ВостокаГалерея "На Шаболовке"ГМИИ имени ПушкинаМузей ЦарицыноМосковский ПланетарийЭлектротеатр Станиславский
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