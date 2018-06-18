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18 июня 2018

Новая коллекция столовых приборов Officine Gullo

Компания WWTS представила новую коллекцию столовых приборов от фабрики Officine Gullo

Новая коллекция столовых приборов Officine Gullo (фото 0)

Новую коллекцию столовых приборов фабрики Officine Gullo представили на мероприятии в шоуруме бренда. Серия предметов Officine Gullo включает столовые приборы и набор посуды с фирменным рисунком фабрики. Создатели логотипа вдохновлялись архитектурой и искусством Флоренции.

Новая коллекция WWTS Gullo (фото 1.1)
Новая коллекция WWTS Gullo (фото 1.2)
Новая коллекция WWTS Gullo (фото 2.1)
Новая коллекция WWTS Gullo (фото 2.2)

Итальянская компания Officine Gullo производит кухонное оборудование из металла в традиционном стиле. Год назад в Москве открылся монобрендовый салон бренда на Патриарших прудах.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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