Новая коллекция столовых приборов Officine Gullo

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Компания WWTS представила новую коллекцию столовых приборов от фабрики Officine Gullo
Новую коллекцию столовых приборов фабрики Officine Gullo представили на мероприятии в шоуруме бренда. Серия предметов Officine Gullo включает столовые приборы и набор посуды с фирменным рисунком фабрики. Создатели логотипа вдохновлялись архитектурой и искусством Флоренции.
Итальянская компания Officine Gullo производит кухонное оборудование из металла в традиционном стиле. Год назад в Москве открылся монобрендовый салон бренда на Патриарших прудах.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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