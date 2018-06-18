Новая коллекция столовых приборов Officine Gullo

Новую коллекцию столовых приборов фабрики Officine Gullo представили на мероприятии в шоуруме бренда. Серия предметов Officine Gullo включает столовые приборы и набор посуды с фирменным рисунком фабрики. Создатели логотипа вдохновлялись архитектурой и искусством Флоренции.

Итальянская компания Officine Gullo производит кухонное оборудование из металла в традиционном стиле. Год назад в Москве открылся монобрендовый салон бренда на Патриарших прудах.