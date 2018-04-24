Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами

Опера и мода — две визитных карточки Милана и Италии. Поэтому неудивительно, что работая над оформлением нового шоу-рума Dolce & Gabbanа в Майами, дизайнер Гвенаэль Николя (Gwénaël Nicolas) черпал вдохновение в интерьерах знаменитого миланского оперного театра Ла-Скала.

Абсолютно прозрачный фасад двухэтажного магазина из волнистого стекла напоминает театральный занавес. Внутреннее пространство отделано натуральным камнем (мрамором, травертином) и украшено барочными зеркалами в резных золоченых рамах и античными скульптурами на постаментах — как в художественной галерее или музее. Эта театральность не случайна: Ла-Скала считается одним из любимых мест Доменико Дольче и Стефано Габбана в Милане.