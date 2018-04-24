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24 апреля 2018

Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами

Дизайн нового шоу-рума навеян интерьерами Ла Скалы, самого знаменитого оперного театра Италии

Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами (фото 0)
Фото: 
Dolce & Gabbana

Опера и мода — две визитных карточки Милана и Италии. Поэтому неудивительно, что работая над оформлением нового шоу-рума Dolce & Gabbanа в Майами, дизайнер Гвенаэль Николя (Gwénaël Nicolas) черпал вдохновение в интерьерах знаменитого миланского оперного театра Ла-Скала.

Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами (фото 2)
Фото: 
Dolce & Gabbana

Абсолютно прозрачный фасад двухэтажного магазина из волнистого стекла напоминает театральный занавес. Внутреннее пространство отделано натуральным камнем (мрамором, травертином) и украшено барочными зеркалами в резных золоченых рамах и античными скульптурами на постаментах — как в художественной галерее или музее. Эта театральность не случайна: Ла-Скала считается одним из любимых мест Доменико Дольче и Стефано Габбана в Милане.

Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами (галерея 4, фото 0)
Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами (галерея 4, фото 1)
Новая опера: бутик Dolce & Gabbana в Майами (галерея 4, фото 2)
Материалы по темам
Dolce & GabbanaМайамибутикритейлЛа СкалаГвенаэль Николя (Gwénaël Nicolas)
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