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2 июля 2018

Выставка предметов российского дизайна в ДПИ

В Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративного искусства откроется выставка «η Россия»

Открытие Галереи предметов российского дизайна (фото 0)

4 июля 2018 горда в Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративного искусства откроется Галерея предметов российского дизайна. Специально к открытию будет организована экспозиция «η Россия». Это первый проект Клуба промышленных дизайнеров в Европе, благодаря которому Клуб хочет заявить о себе на международном рынке. Экспозиция была ранее показана на международной выставке Salone del Mobile в Милане в этом году.

Открытие Галереи предметов российского дизайна (фото 2.1)
Тумба «Эскальер», студия OdinGeniy.
Открытие Галереи предметов российского дизайна (фото 2.2)
Стеллаж «Навигатор», мастерская Tomov Workshop.

Дизайнеры проекта хотят доказать, что российское производство готово обеспечить качественный и технологичный серийный продукт, готовый для экспорта. В экспозиции представлены предметы таких марок, как Archpole, Art_Alibi, Biomedesign, Devi, Эмиль Галеев, Garage Factory, Mayna, Montly, Ply и другие.

Открытие Галереи предметов российского дизайна (фото 4)

В рамках мероприятия пройдет конкурс «Придумано и сделано в России», направленный на привлечение внимания к отечественной дизайнерской школы. Для участия в конкурсе принимаются готовые изделия и прототипы, разработанные и произведенные в России. В составе жюри конкурса — директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым, искусствовед и историк дизайна Мария Савостьянова, дизайн-критик Ольга Косырева и другие. Подробные условия конкурса — по ссылке.

Старт подачи заявок на конкурс — 3 июля.

Где: Всероссийский музей декоративного искусства, Москва, ул. Делегатская, д. 3.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Salone del MobileArchpoleArt_AlibiBiomedesignDeviЭмиль ГалеевGarage FactoryMaynaMontlyPlyВсероссийский музей декоративного искусстваКПД
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