Выставка предметов российского дизайна в ДПИ

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В Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративного искусства откроется выставка «η Россия»
4 июля 2018 горда в Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративного искусства откроется Галерея предметов российского дизайна. Специально к открытию будет организована экспозиция «η Россия». Это первый проект Клуба промышленных дизайнеров в Европе, благодаря которому Клуб хочет заявить о себе на международном рынке. Экспозиция была ранее показана на международной выставке Salone del Mobile в Милане в этом году.
Дизайнеры проекта хотят доказать, что российское производство готово обеспечить качественный и технологичный серийный продукт, готовый для экспорта. В экспозиции представлены предметы таких марок, как Archpole, Art_Alibi, Biomedesign, Devi, Эмиль Галеев, Garage Factory, Mayna, Montly, Ply и другие.
В рамках мероприятия пройдет конкурс «Придумано и сделано в России», направленный на привлечение внимания к отечественной дизайнерской школы. Для участия в конкурсе принимаются готовые изделия и прототипы, разработанные и произведенные в России. В составе жюри конкурса — директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым, искусствовед и историк дизайна Мария Савостьянова, дизайн-критик Ольга Косырева и другие. Подробные условия конкурса — по ссылке.
Старт подачи заявок на конкурс — 3 июля.
Где: Всероссийский музей декоративного искусства, Москва, ул. Делегатская, д. 3.
Elle Decoration
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