Выставка предметов российского дизайна в ДПИ

4 июля 2018 горда в Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративного искусства откроется Галерея предметов российского дизайна. Специально к открытию будет организована экспозиция «η Россия». Это первый проект Клуба промышленных дизайнеров в Европе, благодаря которому Клуб хочет заявить о себе на международном рынке. Экспозиция была ранее показана на международной выставке Salone del Mobile в Милане в этом году.

Тумба «Эскальер», студия OdinGeniy. Стеллаж «Навигатор», мастерская Tomov Workshop.

Дизайнеры проекта хотят доказать, что российское производство готово обеспечить качественный и технологичный серийный продукт, готовый для экспорта. В экспозиции представлены предметы таких марок, как Archpole, Art_Alibi, Biomedesign, Devi, Эмиль Галеев, Garage Factory, Mayna, Montly, Ply и другие.

В рамках мероприятия пройдет конкурс «Придумано и сделано в России», направленный на привлечение внимания к отечественной дизайнерской школы. Для участия в конкурсе принимаются готовые изделия и прототипы, разработанные и произведенные в России. В составе жюри конкурса — директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым, искусствовед и историк дизайна Мария Савостьянова, дизайн-критик Ольга Косырева и другие. Подробные условия конкурса — по ссылке.