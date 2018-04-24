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24 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Победители SaloneSatellite 2018

Рассказываем о победителях традиционной премии для молодых дизайнеров SaloneSatellite

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 0)

В рамках Миланского мебельного салона 2018 уже в 9-й раз прошло вручение премии для молодых дизайнеров SaloneSatellite. Авторитетное жюри во главе с бессменным куратором Марвой Гриффин Уилшир (Marva Griffin Wilshire) выбрало три лучших проекта.

CucinaLeggera, Стефано Карта Васконселлос

Первое место занял итальянский дизайнер Стефано Карта Васконселлос (Stefano Carta Vasconcellos) и его проект CucinaLeggera. Модульная суперлегкая кухня состоит всего из семи элементов, которые просто соединяются между собой. Сборка не требует болтов и клея.

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 5)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 6.1)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 6.2)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 7)

Tink Things, фабрика Tink Things

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 9)

Хорватский дизайнер Дорья Бенусси (Dorja Benussi) объединилась с мебельной фабрикой Tink Things и представила серию предметов, развивающих детскую сенсомоторику. Например, стул Mia (раньше носил название Soothing) создан таким образом, что ребенок может в любой момент оградиться от окружающего мира, спрятаться в личном коконе. А сиденье стульчика Ika выполнено в виде небольших качелей.

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 11)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 12)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 13)

Sоft Blосk, Юри Химуро

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 15)

Игрушка японского дизайнера Юри Химуро (Yuri Himuro) не так проста. Sоft Blосk — это новый вид конструктора. Мягкая структура позволяет изгибать элементы в любом направлении. Форма конструкции ограничена лишь воображением пользователя.

Победители SaloneSatellite 2018 (фото 16)
Победители SaloneSatellite 2018 (фото 17)
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