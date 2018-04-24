Победители SaloneSatellite 2018

В рамках Миланского мебельного салона 2018 уже в 9-й раз прошло вручение премии для молодых дизайнеров SaloneSatellite. Авторитетное жюри во главе с бессменным куратором Марвой Гриффин Уилшир (Marva Griffin Wilshire) выбрало три лучших проекта.

CucinaLeggera, Стефано Карта Васконселлос

Первое место занял итальянский дизайнер Стефано Карта Васконселлос (Stefano Carta Vasconcellos) и его проект CucinaLeggera. Модульная суперлегкая кухня состоит всего из семи элементов, которые просто соединяются между собой. Сборка не требует болтов и клея.

Tink Things, фабрика Tink Things

Хорватский дизайнер Дорья Бенусси (Dorja Benussi) объединилась с мебельной фабрикой Tink Things и представила серию предметов, развивающих детскую сенсомоторику. Например, стул Mia (раньше носил название Soothing) создан таким образом, что ребенок может в любой момент оградиться от окружающего мира, спрятаться в личном коконе. А сиденье стульчика Ika выполнено в виде небольших качелей.

Sоft Blосk, Юри Химуро