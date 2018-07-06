Полное погружение: интерактивная выставка Snarkitecture

Дизайн-студия Snarkitecture представляет новый безумный проект Fun house — выставку инсталляций и объектов творческого трио за последние 10 лет

Фото: Noah Kalina

Музей искусства и дизайна в Вашингтоне Нешнел Билдинг (The National Building Museum) открыл интерактивную выставку Fun House студии Snarkitecture. Группа дизайнеров — Дэниел Аршам (Daniel Arsham), Алекс Мустонен (Alex Mustonen) и Бэн Порто (Ben Porto) создает масштабные проекты, инсталляции и объекты, искажающие реальность и рассказывающие привычные истории по-новому. Именно поэтому для своего творческого трио энтузиасты из Нью-Йорка выбрали название Snarkitecture — слово происходит из книги «Охота на Снарка» мастера загадок и головоломок Льюиса Кэрролла.

Фото: Noah Kalina

Серия необычных комнат размещена в самом большом зале музея. Куратор проекта рассказывает, что каждый объект — это автономный архитектурный элемент, который в целом создает образ традиционного дома.

Фото: Noah Kalina

Все элементы погружают посетителя в десятилетнюю историю проектов Snarkitecture и позволяют переосмыслить таким образом привычную каждому среду.

Фото: Noah Kalina

Открывает выставку объект в виде дома, который сужается к концу, а прямо за ним находится бассейн в форме почки, наполненный пластиковыми шарами. Вокруг находятся элементы «пляжа» — инсталляция студии, которая была разработана еще 2015 году.

Фото: Noah Kalina

«Мы хотели представить все проекты за десять лет по-новому, поэтому придумали концепцию „дома“. Также мы расширили классическое пространство, чтобы добавить в него двор и бассейн», — говорит куратор выставки.

Фото: Noah Kalina

«Fun House — это отличная возможность объединить наши проекты за десять лет», — говорит Алекс Мустонен.

Фото: Noah Kalina

Когда: до 3 сентября 2018 года. Где: The National Building Museum, 401 F St NW, Washington, DC 20001.