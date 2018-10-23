Pop-up инсталляция Cartier в Санкт-Петербурге

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До конца октября в бутике Cartier в Санкт-Петербурге можно увидеть pop-up инсталляцию, воспевающую новые коллекции Дома и волшебство петербургских ночей!
Вслед за феерией, целую неделю царившей в сентябре в московском бутике Сartier на Петровке, ювелирный Дом устроил аналогичный праздник для жителей и гостей северной столицы. До конца октября в бутике Cartier в Санкт-Петербурге можно увидеть авангардную рор-up инсталляцию, созданную Екатериной Нечаевой и Ириной Маркман (дизайн-бюро BHD-Studio) в сопровождении аудио-визуального действа от британского художника и режиссера Ивана Фабинга (Yvan Fabing), посвященного новинкам ювелирных коллекций Cactus de Cartier & Panthere.
Инсталляция состоит из трех частей, каждая из которых воспевает и раскрывает разные ипостаси петербургских ночей. На первом этаже вы попадаете в атмосферу дремлющего, «притихшего северного города», окутанного туманом. Здесь дизайнеры постарались передать мерцание лунного света, скользящего по водной глади Невы.
На лестнице царит волшебная атмосфера белых ночей, переданная с помощью зеркальной подвесной инсталляции. И, наконец, на втором этаже бутика вы попадаете в царство ночи и тьмы. Все внимание здесь направлено на загадочную коллекцию Panthere, представленную в необычной геометричной интерпретации.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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