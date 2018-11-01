Рекордные торги Sotheby’s: продана коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана

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2,5 тысячи участников из 72 стран мира, рекордные суммы продаж, 100% проданных предметов — таков результат торгов аукционного Дома Sotheby’s 29 — 31 октября. С молотка ушла личная коллекция антиквариата Пьера Берже и его друга Ива Сен-Лорана
Завершились самые громкие торги аукционного Дома Sotheby’s 2018, анонсированные ELLЕ DЕСORATIОN еще летом этого года. Аукцион Pierre Bergé: From One Home to Another, на который были выставлены предметы классического и современного искусства, антиквариат, книги, коллекционная мебель из личного собрания Пьера Берже (Pierre Bergé), побил все ожидания и прогнозы. Четыре сессии закрылись с рекордным результатом в 28 447 169 евро, что почти в четыре раза превышает эстимейт.
Предаукционную выставку в Galerie Charpentier посетило пять тысяч человек. В самих торгах приняло участие 2,5 тысяч человек из 72 стран — от частных коллекционеров до представителей крупнейших музеев мира, включая Лувр. В итоге 100% лотов ушли с молотка.
Всего на торги было выставлено более 800 лотов, включая обстановку четырех домов Берже и его друга Ива Сен-Лорана (Yves Saint-Laurent): La Datcha в Нормандии, Mas Theo в Провансе, виллы Мабрука в Морокко и апартаменты на Rue Bonaparte в Париже. Он-лайн каталог аукциона с описанием лотов посмотрело за это время более 80 тысяч человек.
Elle Decoration
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