Рекордные торги Sotheby’s: продана коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана

Завершились самые громкие торги аукционного Дома Sotheby’s 2018, анонсированные ELLЕ DЕСORATIОN еще летом этого года. Аукцион Pierre Bergé: From One Home to Another, на который были выставлены предметы классического и современного искусства, антиквариат, книги, коллекционная мебель из личного собрания Пьера Берже (Pierre Bergé), побил все ожидания и прогнозы. Четыре сессии закрылись с рекордным результатом в 28 447 169 евро, что почти в четыре раза превышает эстимейт.