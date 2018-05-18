Серия книг бюро PHD, Philosophy of Design

Архитектурного бюро PHD, Philosophy of Design представит новую серию книг: Apartments, Houses, Others («Квартиры», «Дома» и «Другие»). В книгах будут собраны самые яркие проекты студии, а также описан процесс и специфика работы.

В книгу вошли проекты различного масштаба — от квартир и частных резиденций до гостиниц и поп-ап ресторанов. В книгах Apartments, Houses работа над проектами представлена как интимный процесс проживания личных, но анонимных историй людей. А в книгу Others включены не только «другие» проекты — выставки, рестораны, отели, представительские офисы, ландшафты, но и 72-метровая яхта!

Презентация состоится 20 мая в летнем кинотеатре Музея «Гараж» в рамках Ярмарки книг об искусстве GARAGE ART BOOK FAIR.

Презентация будет сопровождаться открытой беседой, в ходе которой авторы проекта ответят на самые интересные вопросы по теме: Как место становится символом? Какие инструменты существуют, чтобы вдохнуть в проект «жизнь» и создать необходимую «атмосферу»? Как интерьер может стать материальным и художественным манифестом?

Презентация пройдет с участием основателя бюро и автора книг Ланы Гриневой, редактора Ольги Косыревой и основателя Studio Drift голландского художника Ральфа Наута (Ralph Nauta).

Studio Drift Studio Drift

Ральф Наута — один из основателей голландского дуэта Studio DRIFT. Художник изучает природные явления, переосмысливая и преобразуя их в сложные механизированные конструкции-инсталляции.

Лана Гринева — архитектор, основатель архитектурного бюро PHD. Ольга Косырева — руководитель собственного Дизайн-лектория, критик и историк дизайна.

Когда: 20 мая 2018 года, 16:00. Где: , Москва, Парк Горького, летний кинотеатр Музея «Гараж»., Крымский Вал, 9, с. 32.