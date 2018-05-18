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18 мая 2018

Серия книг бюро PHD, Philosophy of Design

Архитектурная студия PHD, Philosophy of Design представит новую серию книг в Музее «Гараж»

Презентация серии книг бюро PHD в Гараже (фото 0)

Архитектурного бюро PHD, Philosophy of Design представит новую серию книг: Apartments, Houses, Others («Квартиры», «Дома» и «Другие»). В книгах будут собраны самые яркие проекты студии, а также описан процесс и специфика работы. 

В книгу вошли проекты различного масштаба — от квартир и частных резиденций до гостиниц и поп-ап ресторанов. В книгах Apartments, Houses работа над проектами представлена как интимный процесс проживания личных, но анонимных историй людей. А в книгу Others включены не только «другие» проекты — выставки, рестораны, отели, представительские офисы, ландшафты, но и 72-метровая яхта!

Презентация серии книг бюро PHD в Гараже (фото 2)

Презентация состоится 20 мая в летнем кинотеатре Музея «Гараж» в рамках Ярмарки книг об искусстве GARAGE ART BOOK FAIR.

Презентация будет сопровождаться открытой беседой, в ходе которой авторы проекта ответят на самые интересные вопросы по теме: Как место становится символом? Какие инструменты существуют, чтобы вдохнуть в проект «жизнь» и создать необходимую «атмосферу»? Как интерьер может стать материальным и художественным манифестом?

Презентация серии книг бюро PHD в Гараже (фото 3)

Презентация пройдет с участием основателя бюро и автора книг Ланы Гриневой, редактора Ольги Косыревой и основателя Studio Drift голландского художника Ральфа Наута (Ralph Nauta).

Серия книг PHD, Philosophy of Design (фото 6.1)
Studio Drift
Серия книг PHD, Philosophy of Design (фото 6.2)
Studio Drift

Ральф Наута — один из основателей голландского дуэта Studio DRIFT. Художник изучает природные явления, переосмысливая и преобразуя их в сложные механизированные конструкции-инсталляции.

Лана Гринева — архитектор, основатель архитектурного бюро PHD.

Ольга Косырева — руководитель собственного Дизайн-лектория, критик и историк дизайна. 

Ральф Наут
Лана Гринева
Ольга Косырева

Когда: 20 мая 2018 года, 16:00.

Где: , Москва, Парк Горького, летний кинотеатр Музея «Гараж»., Крымский Вал, 9, с. 32.

Регистрация на мероприятие через timераd по ссылке.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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ГаражЛана ГриневаОльга КосыреваPHDРальф Наута (Ralph Nauta)
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