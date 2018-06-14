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14 июня 2018

Российские дизайнеры на выставке в Ереване

Восемь дизайнеров из России на выставке Nerka Design Happening представят последние новинки наряду с уже знакомыми предметами

Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 0.1)
Handbag, Аня Дружинина и Александр Каныгин.
Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 0.2)
Palka, Ярослав Мисонжников.

Июньская выставка Nerka Design Happening в Ереване соберет вместе 19 независимых дизайнеров и студий из Армении, России и Украины. Основу экспозиции составят 50 работ.

Россию представляют восемь авторов: Ярослав Мисонжников, Александр Каныгин, Аня Дружинина, Максим Максимов, Катя Толстых, Света Герасимова и Facultative Works (Алексей Галкин и Ольга Марченко). Помимо уже известных публике объектов, дизайнеры покажут и ранее не выставлявшиеся предметы.

Экспозиция Nerka уделит особое внимание роли технологий в развитии предметного дизайна, поднимет вопрос о сотрудничестве с ремесленниками и мастерскими, исследует новое прочтение традиционных местных техник и материалов.

Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 4.1)
Meme, Катя Толстых.
Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 4.2)
PH_2, Facultative Works.

Когда: 15 — 24 июня 2018 года.

Где: Ереван, Дом Правительства № 2, (площадь Республики).

Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 6.1)
Pointer, Максим Максимов.
Российские дизайнеры на выставке в Ереване (фото 6.2)
Marfa, Света Герасимова.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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