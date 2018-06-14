Российские дизайнеры на выставке в Ереване

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Восемь дизайнеров из России на выставке Nerka Design Happening представят последние новинки наряду с уже знакомыми предметами
Июньская выставка Nerka Design Happening в Ереване соберет вместе 19 независимых дизайнеров и студий из Армении, России и Украины. Основу экспозиции составят 50 работ.
Россию представляют восемь авторов: Ярослав Мисонжников, Александр Каныгин, Аня Дружинина, Максим Максимов, Катя Толстых, Света Герасимова и Facultative Works (Алексей Галкин и Ольга Марченко). Помимо уже известных публике объектов, дизайнеры покажут и ранее не выставлявшиеся предметы.
Экспозиция Nerka уделит особое внимание роли технологий в развитии предметного дизайна, поднимет вопрос о сотрудничестве с ремесленниками и мастерскими, исследует новое прочтение традиционных местных техник и материалов.
Когда: 15 — 24 июня 2018 года.
Где: Ереван, Дом Правительства № 2, (площадь Республики).
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)