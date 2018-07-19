«Русская Палитра»: открытие первого бутика

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В Москве открылся первый бутик народных промыслов России
Вечером 17 июля на Тверской состоялось открытие первого бутика нового национального бренда «Русская палитра». Это первая площадка в Москве, где посетители могут приобрести изделия сразу нескольких предприятий, среди которых: «Хохломская роспись», «Крестецкая строчка», «Жостовская фабрика» и другие.
В вечер открытия в пространстве бутика была организована специальная презентация лучших образцов интерьерных аксессуаров, подарков и столовой посуды в русском стиле от ведущих мастеров НХП. В перспективе ожидается, что пространство бутика станет не только торговой, но и выставочной площадкой для многих брендов и художников НХП.
Где: Тверской, дом 9
Elle Decoration
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