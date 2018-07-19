Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Заха Хадид

15 лучших построек

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане
19 июля 2018

«Русская Палитра»: открытие первого бутика

В Москве открылся первый бутик народных промыслов России

«Русская Палитра»: открытие первого бутика (фото 0)

Вечером 17 июля на Тверской состоялось открытие первого бутика нового национального бренда «Русская палитра». Это первая площадка в Москве, где посетители могут приобрести изделия сразу нескольких предприятий, среди которых: «Хохломская роспись», «Крестецкая строчка», «Жостовская фабрика» и другие.

В вечер открытия в пространстве бутика была организована специальная презентация лучших образцов интерьерных аксессуаров, подарков и столовой посуды в русском стиле от ведущих мастеров НХП. В перспективе ожидается, что пространство бутика станет не только торговой, но и выставочной площадкой для многих брендов и художников НХП.

Где: Тверской, дом 9

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Русская палитраХохломская росписьКрестецкая строчкаЖостовская фабрика
Блоги
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 