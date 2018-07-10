Studio Job обновила интерьеры своего офиса в Антверпене

Выпускники Эйндховенской Академии дизайна Йоб Смитс и Нинке Тинагель основали студию Studio Job в 2000 году. Спустя три года они решили покинуть «тесную и душную голландскую дизайн-тусовку» и переехать в Бельгию, в Антверпен. И вот через 15 лет они обновили интерьеры своей антверпенской штаб-квартиры, создав мультифункциональное пространство, объединяющее под одной крышей квартиру, художественную галерею, шоу-рум и мастерскую.

Студия располагается в бетонном здании 1950-х гг (прежде здесь находилась еврейская школа) с выходом на крышу (что для Антверпена большая редкость!). Йоб и Нинке сразу увидели в этом большой потенциал: снесли все лишние стены, заново зонировали помещение и получили пространство площадью 400 кв м, где нашлось место и для работы, и для отдыха, и для демонстрации своих достижений.