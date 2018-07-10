Studio Job обновила интерьеры своего офиса в Антверпене

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Спустя 15 лет после переезда из Голландии в Бельгию Studio Job полностью поменяла интерьеры своей штаб-квартиры в Антверпене. Теперь под одной крышей здесь объединены мастерская, шоу-рум, галерея и квартира
Выпускники Эйндховенской Академии дизайна Йоб Смитс и Нинке Тинагель основали студию Studio Job в 2000 году. Спустя три года они решили покинуть «тесную и душную голландскую дизайн-тусовку» и переехать в Бельгию, в Антверпен. И вот через 15 лет они обновили интерьеры своей антверпенской штаб-квартиры, создав мультифункциональное пространство, объединяющее под одной крышей квартиру, художественную галерею, шоу-рум и мастерскую.
Студия располагается в бетонном здании 1950-х гг (прежде здесь находилась еврейская школа) с выходом на крышу (что для Антверпена большая редкость!). Йоб и Нинке сразу увидели в этом большой потенциал: снесли все лишние стены, заново зонировали помещение и получили пространство площадью 400 кв м, где нашлось место и для работы, и для отдыха, и для демонстрации своих достижений.
Здесь есть все необходимое для полноценной жизни: спальня, ванная, гостиная — все оформлено в фирменном стиле Studio Job, на грани дизайна и современного арта. «Очень круто увидеть свои работы, созданные за последние 20 лет, в одном месте — сразу становится ясно, сколько всего мы успели натворить за эти годы», — смеется Йоб Смит, оглядывая свои владения. — «Мы планировали создать здесь планету Studio Job, где смешиваются разные объекты, стили и эпохи».
В интерьерах представлен весь широкий спектр деятельности студии: от небольших моделей и макетов до современных икон дизайна вроде боксерской груши Punch a Wall для Gufram или скульптуры в виде банана, созданной для проекта Design Pride на Milan Design Week. Помимо собственных объектов студии здесь можно встретить и работы друзей художников, в том числе отца Йоба Йохана Смитса.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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