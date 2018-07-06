Выставка ювелирного искусства Виктуар де Кастеллан для Dior

C 6 по 8 июля в парижском Музее современного искусства (Musée d’Art Moderne de la ville de Paris) проходит выставка-ретроспектива украшений высокого ювелирного искусства, созданных Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) за 20 лет работы во главе ювелирного подразделения Dior . В экспозицию включена и новая коллекция Dior Dior Dior, посвященная миру haute couture, в частности, такому важному элементу кутюрного платья, как кружево. В новую коллекцию вошли всего 65 украшений (37 колец, 17 пар сережек, 5 колье, 4 браслета и 2 браслета на ладонь).

Каждая из трех частей экспозиции посвящена определенному увлечению Кристиана Диора. Известно, что изначально будущий кутюрье склонялся к выбору профессии архитектора. Свои первые модели он «проектировал» будто бы по образцу зданий — отсюда строгие формы, выверенные композиции, балансирующие элементы декора, с непременным учетом пропорций женской фигуры. Линия украшений Archi Dior максимально точно отражает этот подход.

Другой страстью Диора были балы. Дань этому увлечению — коллекция Dior à Versailles, посвященная роскошным элементом убранства Версальского дворца. И логичным продолжением стала линия, отражающая интерес и любовь кутюрье к французским парковым ландшафтам и садовому искусству. Достойной иллюстрацией темы является серия Dior à Versailles, côté Jardins о парковом ансамбле Версаля.