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21 мая 2018

Выставка «Архитектура стадионов» в МУАР

Завтра в Музее им. Щусева открывается выставка, посвященная истории строительства спортивных сооружений

Выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» (фото 0)
М.П. Бубнов и др. Проект реконструкции Лужников к Олимпиаде. Панорама со стороны Москва-реки. 1979.

В связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 Музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности». Чемпионат мира — одно из самых главных событий этого года. В 11 городах России на 12 стадионах пройдут крупнейшие спортивные события всего земного шара.

Выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» (фото 3)
А.Ф. Хряков. Рисунок «На стадионе». 1954.

Основой экспозиции станут сами архитектурные шедевры — 12 спортивных арен от выдающихся архитекторов СССР: Николай Колли, Николай Ладовский, Дмитрий Иофан, Александр Власов и многие другие. Организаторы выставки собрали коллекцию материалов, раскрывающих вековую историю строительства и проектирования стадионов. В собрании будут представлены макеты, фотографии, плакаты, видеохроники, чертежи и графические работы архитекторов.

Выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» (фото 4)
Л.Я. Лангман, Л.З. Чериковер. Центральный стадион им. И.В. Сталина. 1-й конкурс. Аксонометрия. 1932.

Выставка разделена на две части. Первый исторический раздел выставки расскажет о московском стадионе «Динамо», спортивном ансамбле в Лужниках, ленинградском «Стадионе имени Кирова», спортивных аренах в Минске, Ереване, Киеве и других крупнейших городах страны.

Вторая часть посвящена современным аренам. Помимо макетов и фотографий реализованных проектов, будут показаны материалы о лучших зарубежных сооружениях, возведенных к международным матчам последних лет.

Организаторы выставки стремятся познакомить публику с историей строительства спортивных сооружений в нашей стране. Также планируется проведение тематических лекций, экскурсий, конференции и круглых столов с ведущими архитекторами страны.

Выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» (фото 5)
А.В. Власов. Проект планировки Лужнецкой поймы. Аксонометрия. 1935.

Когда: 22 мая — 26 августа 2018 года.

Где: Москва, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, ул. Воздвиженка, 5/25.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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