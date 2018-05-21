Выставка «Архитектура стадионов» в МУАР

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Завтра в Музее им. Щусева открывается выставка, посвященная истории строительства спортивных сооружений
В связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 Музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности». Чемпионат мира — одно из самых главных событий этого года. В 11 городах России на 12 стадионах пройдут крупнейшие спортивные события всего земного шара.
Основой экспозиции станут сами архитектурные шедевры — 12 спортивных арен от выдающихся архитекторов СССР: Николай Колли, Николай Ладовский, Дмитрий Иофан, Александр Власов и многие другие. Организаторы выставки собрали коллекцию материалов, раскрывающих вековую историю строительства и проектирования стадионов. В собрании будут представлены макеты, фотографии, плакаты, видеохроники, чертежи и графические работы архитекторов.
Выставка разделена на две части. Первый исторический раздел выставки расскажет о московском стадионе «Динамо», спортивном ансамбле в Лужниках, ленинградском «Стадионе имени Кирова», спортивных аренах в Минске, Ереване, Киеве и других крупнейших городах страны.
Вторая часть посвящена современным аренам. Помимо макетов и фотографий реализованных проектов, будут показаны материалы о лучших зарубежных сооружениях, возведенных к международным матчам последних лет.
Организаторы выставки стремятся познакомить публику с историей строительства спортивных сооружений в нашей стране. Также планируется проведение тематических лекций, экскурсий, конференции и круглых столов с ведущими архитекторами страны.
Когда: 22 мая — 26 августа 2018 года.
Где: Москва, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, ул. Воздвиженка, 5/25.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)