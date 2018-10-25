Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Заха Хадид

15 лучших построек

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects
25 октября 2018

Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre

Во флагманском шоу-руме французского дома Liaigre в Москве открылась выставка работ известного французского скульптора Бенуа Лемерсье

Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre (фото 0)
Бенуа Лемерсье, скульптор.

Компания Fifth Avenue и французский Дом Liaigre приглашают на открытие выставки работ французского скульптора Бенуа Лемерсье (Benoit Lemercier), которая открывается во флагманском шоу-руме Liaigre в Москве.

Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre (фото 2)

Бенуа Лемерсье родился в 1965 году, живет в Париже и в Оше, считается основателем художественного движения «математизм». У него собственная мастерская по металлу в г. Жере на юго-западе Франции, где он создает монументальные скульптуры и композиции из стали. Работы Лемерсье хранятся в собраниях французского Национального фонда современного искусства (Министерство Культуры), в крупных частных коллекциях Франции, Швейцарии, Германии, Бельгии, Греции, Великобритании, США и России.

Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre (фото 2)
Бенуа Лемерсье. Работа из серии Hypercube, 2015.

На выставке в Москве представлены работы из серий Hypercube, Superstrings и Dark Matter. Торжественное открытие состоялось 24 октября: в честь этого события художник посетил Москву и провел встречу и public-talk с профессионалами российской дизайн-индустрии. Выставка продлится до 1 декабря 2018 года. Спешите видеть!

Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre (фото 4)
Бенуа Лемерсье. Работа из серии Superstrings, 2018.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
выставкаLiaigreгород МоскваБенуа Лемерсье (Benoit Lemercier)
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Марина Брагинская
Марина Брагинская Марина Брагинская о Парижской биеннале
Наталья Белоногова
Наталья Белоногова Бархат в интерьере
Надя Зотова
Надя Зотова базовый интерьер гостиной
 