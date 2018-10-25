Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre

Бенуа Лемерсье родился в 1965 году, живет в Париже и в Оше, считается основателем художественного движения «математизм». У него собственная мастерская по металлу в г. Жере на юго-западе Франции, где он создает монументальные скульптуры и композиции из стали. Работы Лемерсье хранятся в собраниях французского Национального фонда современного искусства (Министерство Культуры), в крупных частных коллекциях Франции, Швейцарии, Германии, Бельгии, Греции, Великобритании, США и России.