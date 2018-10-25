Выставка Бенуа Лемерсье в шоу-руме Liaigre

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Во флагманском шоу-руме французского дома Liaigre в Москве открылась выставка работ известного французского скульптора Бенуа Лемерсье
Компания Fifth Avenue и французский Дом Liaigre приглашают на открытие выставки работ французского скульптора Бенуа Лемерсье (Benoit Lemercier), которая открывается во флагманском шоу-руме Liaigre в Москве.
Бенуа Лемерсье родился в 1965 году, живет в Париже и в Оше, считается основателем художественного движения «математизм». У него собственная мастерская по металлу в г. Жере на юго-западе Франции, где он создает монументальные скульптуры и композиции из стали. Работы Лемерсье хранятся в собраниях французского Национального фонда современного искусства (Министерство Культуры), в крупных частных коллекциях Франции, Швейцарии, Германии, Бельгии, Греции, Великобритании, США и России.
На выставке в Москве представлены работы из серий Hypercube, Superstrings и Dark Matter. Торжественное открытие состоялось 24 октября: в честь этого события художник посетил Москву и провел встречу и public-talk с профессионалами российской дизайн-индустрии. Выставка продлится до 1 декабря 2018 года. Спешите видеть!
Elle Decoration
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