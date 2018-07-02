Двойственная жизнь Фриды Кало: выставка в Лондоне

В Музее Виктории и Альберта проходит выставка «Фрида Кало: Создавая себя». Экспозиция рассказывает о яркой личности мексиканской художницы сквозь призму автопортретов, личных вещей и предметов гардероба

Основной темой выставки в Музее V&A стала двойственность личности Фриды Кало (Frida Kahlo): сильная эпатажная внешность на фоне слабого здоровья, мексиканская самоидентичность и европейское происхождение. Экспозиция представляет собой серию минималистичных пространств на тему жизни художницы.

Фото: Nickolas Muray Photo Archives

Автопортреты демонстрируются на фоне национальных костюмов, медицинских корсетов с коммунистической символикой, ювелирных украшений, аксессуаров и фотографий из коллекции личных вещей Кало. Основная часть экспозиции представлена на стендах в виде гигантских кроватей.

В детстве Кало перенесла полиомиелит, а в подростковом возрасте попала в тяжелую аварию, после которой последовали долгие месяцы пребывания в больнице. Борьба за жизнь, перенесенная в столь раннем возрасте, закалила характер художницы, ведь именно после аварии она впервые начала рисовать. Писать Фрида могла только в положении лежа, работая за специальным подрамником. Потому кровать стала одновременно и местом заточения и творческой мастерской художницы.

Фото: Nickolas Muray Photo Archives

Предметы из личной коллекции Фриды Кало до этого момента ни разу не экспонировались за пределами Мексики. После смерти художницы в 1954 году, большая часть вещей лежала нетронутой в течение 50 лет. Гардеробная комната Фриды в особняке Casa Azul была опечатана и закрыта по распоряжению ее мужа и соратника мексиканского художника Диего Риверы вплоть до 2004 года.