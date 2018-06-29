Выставка «История российского дизайна 1917-2017»

Московский музей дизайна привез в Нижний Новгород выставку «История российского дизайна 1917-2017». Она откроется 29 июня — в день, когда в мире празднуют международный день промышленного дизайна. Выставка посвящена культурному наследию нашей страны в этой области. В экспозиции три раздела, каждый из которых посвящен важному этапу в истории российского дизайна: конструктивизму (1917-1935), советскому периоду (1950-1980) и современному дизайну (1990-2017). Предусмотрена образовательная программа: лекции о советском и современном дизайне, достижениях в эпоху СССР и современных тененциях.

Александра Санькова, генеральный директор Московского музея дизайна и куратор выставки: «Российский дизайн — малоизученная тема, несмотря на то, что отдельные ее периоды оставили значительный след в истории дизайна. В середине 1920-х годов проекты конструктивистов получили мировое признание, в 1960-е в СССР была создана уникальная система дизайна, объединявшая научно-исследовательские и проектные организации всей страны. Мы рады, что сейчас растет интерес к этой теме не только среди профессионалов, но и у широкой аудитории».



Во время выставки будет проводиться конкурс, участие в котором может принять любой желающий. На рассмотрение жюри принимают прототипы, макеты и чертежи предметов промышленного дизайна, одежда, предметы быта, сувениры, выпущенные промышленным способом в период с середины 1960-х до конца 1980-х годов. Каждый объект должен быть интересен с точки зрения истории дизайна. Победителей определит компетентное жюри, сформированное Московским музеем дизайна из экспертов в области дизайна. Предметы, отобранные жюри, будут добавлены в существующую экспозицию выставки в процессе ее работы.