Выставка Рона Арада

Музей дизайна Vitra в немецком городе Вайль-на-Рейне продолжает знакомить публику с творчеством культовых фигур современности. Героем этого лета стал Рон Арад — монографическая выставка, посвященная дизайнеру, проходит в кампусе Vitra до 14 октября.

Рон Арад родился и получил образование в Израиле, а карьеру сделал уже в Англии. На выставке представлены как ранние работы, с которыми стартовал талантливый юноша, так и последние произведения дизайнера, созданные уже в ранге признанного мэтра. Арад переехал в Лондон в 1980-х, сначала работал в архитектурной фирме, но затем бросил все, чтобы целиком посвятить себя творчеству.

Первые вещи дизайнера — из категории readymade. На выставке, в частности, представлено кресло Rover (1981 год): чтобы сделать его, Арад приварил трубы к автомобильному сиденью. А перед входом в кампус установили машину, прессующую металл, которую дизайнер использовал в 1980-х для создания своей мебели. Агрегат получил название Sticks and Stones machine и был специально отреставрирован по случаю выставки.

Металлическая мебель, объединенная в знаменитую серию Volumes, представлена на выставке креслами Little Heavy и Big Easy, а также креслом Well Tempered Chair — Арад спаял стальные листы. Впоследствии эту модель включила в свою линейку фабрика Moroso.

Выставка также знакомит с дизайном Арада, ставшим массовым. Так, интерьеры кафе по всему миру украшают стулья Tom Vac для Vitra и FPE Chair для Kartell (модели конца 1990-х), представленные в кампусе.

Сейчас фирма Арада, Ron Arad Associates, востребована на всех континентах. А сам дизайнер вписал свое имя в историю. «Я ратую за независимый дизайн, — говорит он о своем творческом кредо. — За дизайн без границ, который меняет мир!». Выставка проходит в корпусе Schaudepot, новом здании на территории музея, построенном два года назад по проекту известного швейцарского бюро Herzog&de Meuron.