Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra

Экспозиция демонстрирует, как представления о власти и статусе находят выражение в предметах мебели и культуре сидения

Штаб-квартира ООН, Нью Йорк, 2008 год. Фото: Luca Zanier

19 октября в кампусе швейцарской мебельной марки Vitra открылась выставка «Стулья власти». До промышленной революции стулья были прерогативой правящей власти и вельмож. С массовым производством они стали доступны для всех слоев населения, однако не перестали ассоциироваться с проявлениями власти и статуса. Новая экспозиция в музейном здании Schaudepot исследует связи между мебелью для сидения и проявлениями власти и статусности.

Эманнуэль Макрон, 2017, фото Charles Platiau Фото: Эманнуэль Макрон, 2017, фото Charles GettY

Фрагмент выставки. Фото: Roland Schmid

Посетители увидят и современный трон Папы Римского Иоанна Павла II, и антикварный стул императора Наполеона I, и кресла легендарных киногероев: Спока из сериала «Звездный путь», соперницы Джеймса Бонда из фильма «Агент 007: Казино Рояль» и других.

Кресло Barcelona Chair в фильме «Агент 007: Казино Рояль», 2006 год. Фото: Sony Pictures / Metro-GoldwynMayer

Предметы мебели дополнят фотографии интерьеров, в которых они использовались. Например, кресло Barcelona, ставшее легендой дизайна, запечатлено на снимке знаменитого «Стеклянного дома» архитектора Филипа Джонсона в Нью-Канаане. Дизайн интерьера здания, построенного в 1949 году, во многом утвердил облик фойе банковских и юридических компаний на несколько десятков лет вперед.

Кресла Barcelona Chair в интерьере Glass House, Коннектикут. Фото: Eirik Johnson

Обнаружить дизайн-коды власти и проанализировать, как они менялись с течением времени, можно до 17 февраля 2019 года по адресу Charles-Eames-Straße 2, Weil am Rhein, Германия с 10 до 18 часов. www.design-museum.de