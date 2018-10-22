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22 октября 2018

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra

Экспозиция демонстрирует, как представления о власти и статусе находят выражение в предметах мебели и культуре сидения

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 0)
Штаб-квартира ООН, Нью Йорк, 2008 год.
Фото: 
Luca Zanier

19 октября в кампусе швейцарской мебельной марки Vitra открылась выставка «Стулья власти». До промышленной революции стулья были прерогативой правящей власти и вельмож. С массовым производством они стали доступны для всех слоев населения, однако не перестали ассоциироваться с проявлениями власти и статуса. Новая экспозиция в музейном здании Schaudepot исследует связи между мебелью для сидения и проявлениями власти и статусности.

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 2)
Эманнуэль Макрон, 2017, фото Charles Platiau
Фото: 
Эманнуэль Макрон, 2017, фото Charles GettY
Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 2)
Фрагмент выставки.
Фото: 
Roland Schmid

Посетители увидят и современный трон Папы Римского Иоанна Павла II, и антикварный стул императора Наполеона I, и кресла легендарных киногероев: Спока из сериала «Звездный путь», соперницы Джеймса Бонда из фильма «Агент 007: Казино Рояль» и других.

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 7)
Кресло Barcelona Chair в фильме «Агент 007: Казино Рояль», 2006 год.
Фото: 
Sony Pictures / Metro-GoldwynMayer

Предметы мебели дополнят фотографии интерьеров, в которых они использовались. Например, кресло Barcelona, ставшее легендой дизайна, запечатлено на снимке знаменитого «Стеклянного дома» архитектора Филипа Джонсона в Нью-Канаане. Дизайн интерьера здания, построенного в 1949 году, во многом утвердил облик фойе банковских и юридических компаний на несколько десятков лет вперед.

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 6)
Кресла Barcelona Chair в интерьере Glass House, Коннектикут.
Фото: 
Eirik Johnson

Обнаружить дизайн-коды власти и проанализировать, как они менялись с течением времени, можно до 17 февраля 2019 года по адресу Charles-Eames-Straße 2, Weil am Rhein, Германия с 10 до 18 часов.

www.design-museum.de

Выставка «Стулья власти» в Музее дизайна Vitra (фото 3)
Фрагмент выставки.
Фото: 
Roland Schmid

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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