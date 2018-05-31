Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf в Роттердаме

Люксовому Модному Дому Viktor & Rolf, основанному в 1993 году голландцами Виктором Хорстингом и Рольфом Снореном (Viktor Horsting and Rolf Snoeren) исполняется 25 лет. Этому событию посвящена выставка-ретроспектива работ фэшн-художников, оказавших значительное влияние на мир моды и дизайна начала XXI века. Авангардное творчество Viktor & Rolf на грани искусства и моды — признано голландским национальным достоянием и феноменом современной культуры.