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31 мая 2018

Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf в Роттердаме

Легендарный дизайн-дуэт из Нидерландов отмечает круглую дату. Экспозиция в голландском Kunsthale Rotterdam представляет творчество Модного дома Viktor & Rolf за четверть века

Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf в Роттердаме (фото 0)
Принт The House at the End of the World, 2005.
Фото: 
David LaChapelle Studio

Люксовому Модному Дому Viktor & Rolf, основанному в 1993 году голландцами Виктором Хорстингом и Рольфом Снореном (Viktor Horsting and Rolf Snoeren) исполняется 25 лет. Этому событию посвящена выставка-ретроспектива работ фэшн-художников, оказавших значительное влияние на мир моды и дизайна начала XXI века. Авангардное творчество Viktor & Rolf на грани искусства и моды — признано голландским национальным достоянием и феноменом современной культуры.

Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 0)

Юбилейную выставку Viktor & Rolf: Fashion Artists 25 Years разработали сами дизайнеры в содружестве с канадским куратором Тьерри-Максимом Лорио. Радикальная концепция Wearable art (искусство, пригодное для носки) — экстравагантное изобретение бренда — станет главной идеей вернисажа. Выставка в музее изящных искусств Kunsthalle в Роттердаме продлится до 30 сентября.

Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 2)
Знаменитое «дырявое» платье из весенне-летней коллекции Cutting Edge Couture 2010 года.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 4)
В числе прочего, на выставке будут представлены объекты из проекта «Куклы». Точные копии старинных кукол будут одеты в знаковые вещи Viktor & Rolf из старых и новых коллекций, в том числе Boulevard of Broken Dreams и Action Dolls, не демонстрировавшихся ранее.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 5)
Фрагмент показа коллекции от-кутюр Wearable Art, осень-зима 2015 год.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 6)
Неоднократно интерьеры бутиков и концепт-торов Viktor & Rolf в разных странах становились событием в мире дизайна. На фото: помещения флагманского бутика Viktor & Rolf в Париже отделаны серым фетром от пола до потолка.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 7)
Витрины парижского концепт-стора Viktor & Rolf сделаны из серого фетра, проект разработан в содружестве с французской архитектурной студией Architecture & Associés.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 8)
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 9)
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 10)
Модели из коллекции от-кутюр весна-лето 2016, посвященной творчеству Пабло Пикассо.
Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf откроется в Роттердаме (фото 11)
Модели из коллекции от-кутюр весна-лето 2016, посвященной творчеству Пабло Пикассо.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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