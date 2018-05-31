Выставка в честь 25-летия Viktor & Rolf в Роттердаме

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Легендарный дизайн-дуэт из Нидерландов отмечает круглую дату. Экспозиция в голландском Kunsthale Rotterdam представляет творчество Модного дома Viktor & Rolf за четверть века
Люксовому Модному Дому Viktor & Rolf, основанному в 1993 году голландцами Виктором Хорстингом и Рольфом Снореном (Viktor Horsting and Rolf Snoeren) исполняется 25 лет. Этому событию посвящена выставка-ретроспектива работ фэшн-художников, оказавших значительное влияние на мир моды и дизайна начала XXI века. Авангардное творчество Viktor & Rolf на грани искусства и моды — признано голландским национальным достоянием и феноменом современной культуры.
Юбилейную выставку Viktor & Rolf: Fashion Artists 25 Years разработали сами дизайнеры в содружестве с канадским куратором Тьерри-Максимом Лорио. Радикальная концепция Wearable art (искусство, пригодное для носки) — экстравагантное изобретение бренда — станет главной идеей вернисажа. Выставка в музее изящных искусств Kunsthalle в Роттердаме продлится до 30 сентября.
Elle Decoration
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