Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже

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Модный француз Вирджил Абло и неунывающий японец Такаси Мураками представят 23 июня новый выставочный проект в парижской галерее Гагосяна
Самый популярный дизайнер поколения миллениалов Вирджил Абло (Virgil Abloh) и главный японский художник-провокатор Такаси Мураками (Takashi Murakami) уже во второй раз представят совместную выставку TECHNICOLOR 2 в парижской галерее Гагосяна. Предыдущий проект Future History был продемонстрирован в Лондоне в феврале этого года.
Пока доподлинно неизвестно, что именно покажут зрителям в Париже уже 23 июня. Однако в своем инстаграме художник выложил процесс создания объемного деревянного панно, которое должно стать центральным элементом экспозиции.
Когда: 23 июня — 28 июля 2018 года.
Где: Gagosian Paris, 4 Rue de Ponthieu, 75008 Paris, France.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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