Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже

Самый популярный дизайнер поколения миллениалов Вирджил Абло (Virgil Abloh) и главный японский художник-провокатор Такаси Мураками (Takashi Murakami) уже во второй раз представят совместную выставку TECHNICOLOR 2 в парижской галерее Гагосяна. Предыдущий проект Future History был продемонстрирован в Лондоне в феврале этого года.