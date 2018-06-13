Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
13 июня 2018

Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже

Модный француз Вирджил Абло и неунывающий японец Такаси Мураками представят 23 июня новый выставочный проект в парижской галерее Гагосяна

Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже (фото 0)
Вирджил Абло, Ларри Гагосян и Такаси Мураками.
Фото: 
@takashipom

Самый популярный дизайнер поколения миллениалов Вирджил Абло (Virgil Abloh) и главный японский художник-провокатор Такаси Мураками (Takashi Murakami) уже во второй раз представят совместную выставку TECHNICOLOR 2 в парижской галерее Гагосяна. Предыдущий проект Future History был продемонстрирован в Лондоне в феврале этого года.

Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже (фото 2)
Фото: 
@TAKASHIPOM

Пока доподлинно неизвестно, что именно покажут зрителям в Париже уже 23 июня. Однако в своем инстаграме художник выложил процесс создания объемного деревянного панно, которое должно стать центральным элементом экспозиции.

Выставка Вирджила Абло и Такаси Мураками в Париже (фото 4)
Фото: 
@TAKASHIPOM

Когда: 23 июня — 28 июля 2018 года.

Где: Gagosian Paris, 4 Rue de Ponthieu, 75008 Paris, France.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Такаси Мураками (Takashi Murakami)Ларри Гагосян (Larry Gagosian)Gagosian galleryВирджил Абло (Virgil Abloh)
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 