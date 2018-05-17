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17 мая 2018

Выставка Wood Works 5 в Москве

Уже в пятый раз в ЦДХ пройдет ежегодная выставка Wood Works, объединяющая дизайнеров и мастеров, работающих с деревом

Выставка Wood Works 5 в Москве (фото 0)

С 25 по 27 мая в ЦДХ пройдет пятая ежегодная выставка Wood Works. Участие принимают мастерские и дизайн-бюро из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ярославля, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Белгорода, Смоленска. Все здесь посвящено искусству работы с деревом — экспонируется мебель, аксессуары, отделка и произведения искусства.

Выставка Wood Works 5 в Москве (фото 3)

Одним из ключевых событий выставки станет конкурс дизайна, организованный совместно с крафтовым бурбоном Maker’s Mark. Перед участниками стояла задача представить идеи на тему барной культуры. В ЦДХ пройдет уже второй этап конкурса, на котором будут продемонстрированы готовые прототипы финалистов. Главный приз конкурса — производство экспериментальной партии объекта-победителя.

Выставка Wood Works 5 в Москве (фото 4)

В этом году выставка впервые посетила Санкт-Петербург.  В конце апреля Порту Севкабель местные дизайн-бюро, столярные мастерские и авторы арт-объектов показали все лучшее, что создается в городе.

Когда: 25 — 27 мая 2018 года.

Где: Москва, Центральный дом художника, Крымский вал, 10.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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Факс:
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